Hind Ben Abdelkader completa su fichaje con el Valencia Basket

La base/ escolta Hind Ben Abdelkader (30 años, Bélgica, 1.72m) ya es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket hasta el final del mes de noviembre, tras superar satisfactoriamente este lunes la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud. La nueva exterior taronja pasó en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón la revisión médica a cargo del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, con el apoyo del Dr. Antonio Giner en la prueba de esfuerzo, así como las pruebas cardiológicas con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio.

La jugadora belga cuenta con una amplia experiencia internacional, disputando la pasada temporada en China con las Shanxi Flame, con una tarjeta de 7,3 puntos y 1,6 asistencias. Tras comenzar muy joven en la liga belga y con un breve paso por el baloncesto universitario americano, su primera experiencia europea fuera de su país fue en España, donde jugó en el Cadí La Seu en la temporada 2014-15 (10,9 puntos y 3,1 rebotes). Después de su paso por nuestro país comenzó un viaje baloncestístico que le llevó por Francia, Polonia, un largo tramo de su carrera en Turquía, Rusia y China. En esa trayectoria ha ido acumulando experiencia en la EuroLeague Women con el Wisla Can-Pack (10,3 puntos y 3,5 asistencias), Hatay BB (13,6 puntos y 2,7 asistencias) y más recientemente, en 2023, con el Villeneuve d'Ascq LM.