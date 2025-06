La Euroliga confirma que el Valencia Basket jugará esta competición hasta 2028

Juan Carlos Villena Valencia Jueves, 19 de junio 2025, 15:14 Comenta Compartir

La Asamblea de la Euroliga aprobó este jueves la ampliación de la competición de 18 a 20 equipos a partir de la temporada 25-26 y, en clave taronja, que el Valencia Basket será uno de los clubes que la disputarán hasta 2028. Es decir, con la llegada del Roig Arena el club ha conseguido al fin la estabilidad, al menos a medio plazo, que llevaba buscando con la máxima competición continental en los últimos 25 años. El cónclave, como siempre sucede, ratificó el acuerdo anterior del Board de la Euroliga que se celebró el pasado 29 de mayo. La primera consecuencia de la ampliación es que se aprieta más el calendario, con cuatro partidos más y más triples jornadas. Para los equipos de la ACB, sumando sólo las dos Ligas Regulares serán 72.

Para conseguir el acuerdo, el director general taronja, Enric Carbonell, negoció con Paulius Motiejunas unas condiciones rebajadas tras no aceptar la oferta inicial de 6 millones por tres años de licencia que, como desveló LAS PROVINCIAS, era el precio en el que la competición tasó la entrada por tres años en la oferta remitida a los candidatos el pasado 10 de abril. En el comunicado oficial tras la reunión del Board, la competición ya anunció que se trabajaba en una «lista preliminar» de equipos para completar esos 20 participantes. Uno de ellos era el Valencia Basket. Ahora, con las nuevas condiciones económicas que consiguió la entidad taronja y que quedaron claras en la Final Four de Abu Dabi, el club valenciano aceptó firmar la documentación. Aunque la cifra del pago aún no ha trascendido, fuentes conocedoras de la situación apuntaron a este periódico que el acuerdo con la entidad valenciana es de un canon por temporada que está por debajo del millón de euros por curso. En su última participación, en la temporada 23-24, fue de 500.000 euros.

Aunque el acuerdo da estabilidad en un momento convulso, el panorama del baloncesto europeo está condenado a negociar y encontrar acuerdos. El calendario del próximo curso va a ser el más tensionado de la historia, puesto que las Ventanas FIBA de selecciones siguen también vigentes. La Euroliga y FIBA Europa, presidida por Jorge Garbajosa, ya han mantenido las primeras reuniones para intentar llegar acuerdos. Con este nuevo panorama, una de las incógnitas por resolver es qué ocurre con la Eurocup. Hace años que la mayoría de propietarios de la Euroliga abogan por su supresión y, con el empuje de la BCL, el Joventut o el Gran Canaria ya han anunciado que se marchan a disputar la BCL. Por cierto, el acuerdo trianual de los clubes con la Euroliga no cierra la puerta del interés de la NBA en el que lleva el Roig Arena bajo el brazo.

La de la próxima temporada será pues la novena participación de Valencia Basket en la TA EuroLeague, que habiendo asegurado además su presencia en las ediciones posteriores, superará las 10 participaciones en la competición. El equipo taronja forma parte de un listado de 20 equipos participantes que completan los siguientes clubes: Anadolu Efes Istanbul, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, Dubai Basketball, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Beko Istanbul, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR Athens, Paris Basketball, Partizan Mozzart Bet Belgrade, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna y Zalgiris Kaunas.