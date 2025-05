España se tiñe de taronja pero vuelve a olvidarse de Leticia Romero

La última medalla de Leticia Romero con la selección fue el oro en el Eurobasket de 2017. No es porque España no haya ganado nada ... desde entonces, sino porque la canaria sigue siendo, para asombro de muchos, sistemáticamente ninguneada en cada convocatoria para los grandes torneos. Tras quedarse fuera de los Juegos de París después de ser la MVP de la Copa de la Reina, este lunes se ha dado a conocer la lista de 16 para preparar el Eurobasket de junio con la ausencia de la canaria, que ha sido una de las claves una temporada más para que el Valencia Basket consiga dos títulos esta temporada (la Supercopa y la Liga conquistada este domingo en Zaragoza). El disgusto de Romero empaña la gran fotografía taronja de la selección, donde cinco de las citadas pertenecen a la entidad de Juan Roig: Alba Torrens, Raquel Carrera, Noa Morro, Elena Buenavida y Awa Fam. Estas dos últimas, como ha informado este periódico, son los dos primeros refuerzos para la temporada 2025-2026 del Valencia Basket tras sus cesiones exitosas en el Gernika.

La lista de Miguel Méndez está compuesta por 14 jugadoras en el bloque principal y contará con la participación de Txell Alarcón y Noa Morro, convocada por primera vez, que trabajarán junto al grupo en las primeras semanas de preparación. La pívot balear, con la lesión de Carrera en el tobillo izquierdo aún por evaluar, tendrá un papel fundamental en las primeras semanas de trabajo. El resto de la convocatoria está formada por Aina Ayuso, Maite Cazorla, Iyana Martín, Ángela Mataix, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, María Araújo, Irati Etxarri y Paula Ginzo.

La concentración comenzará el lunes 19 de mayo en Madrid. Del 30 de mayo al 1 de junio, la selección disputará el Torneo Illes Balears en el Palau d'Esports d'Inca (Mallorca), frente a Grecia e Italia, dos rivales directos en el Eurobasket y la preparación continuará en Viana do Castelo (Portugal), con dos el 10 de junio ante la selección anfitriona y el 11 frente a Suiza.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, subrayó el paso simbólico del relevo generacional de la lista. Agradeció el legado de jugadoras como Silvia Domínguez, Leo Rodríguez y Laura Gil y explicó las ausencias de «María Conde, por lesión, y Queralt Casas, centrada en su club». De Leticia Romero no explicó nada. «Nuestro baloncesto femenino está en uno de sus niveles más altos de las últimas décadas. Hay más de 157.000 licencias federativas y 19.000 nuevas jugadoras solo en 2024», afirmó. Por su parte, el seleccionador Miguel Méndez valoró la convocatoria: «Alba Torrens será clave en el vestuario por su liderazgo y compromiso. Mariona Ortiz liderará desde la posición de base, acompañada por jóvenes como Ayuso, Iyana Martín y Mátaix. Las lesiones de jugadoras clave como María Conde, Laura Quevedo y Megan Gustafson afectan al núcleo duro de la base de esta selección, pero tenemos mucho talento y queremos que las veteranas transmitan con actos el camino a seguir. La experiencia no se enseña, se vive. Las jóvenes deben enfrentarse a nuevos escenarios. No sé dónde está el objetivo real de este equipo. Quiero ser cauto, pero también ponernos el objetivo más ambicioso que hay que es ganar cada partido que juguemos, empezando por el primero y después por los siguientes. Creo que hay una opción de llegar hasta el final y los pasos intermedios son conseguir la clasificación para el Mundial del próximo verano y poner la vista en ir día a día».