El aspirante visita al favorito Reisingerova se dispone a anotar en la Fonteta / Miguel Ángel Polo Un Valencia Basket en racha busca su primera victoria en la guarida del Salamanca (18 horas, Teledeporte) JUAN CARLOS VILLENA Valencia Domingo, 20 octubre 2019, 01:49

El Valencia Basket estrena su primera semana con doble partido, tras su histórica victoria en Hungría frente al Cegled en su primer partido europeo (51-77), visitando al Perfumerías Avenida, el gran dominador en los últimos años en España aunque haya perdido los dos últimos títulos nacionales frente al Spar Girona (la Liga y la Supercopa en el arranque de esta temporada). A la gran dificultad del rival, las taronja perdieron los cuatro partidos frente a las charras la pasada temporada, se sumará el desgaste. Las valencianas, tras regresar el viernes por la tarde de Hungría, se desplazaron ayer a Salamanca, en AVE hasta Madrid y en autobús para completar el viaje. Su rival está esperando en casa desde que ganó, con dificultades, al Gernika en el arranque de la Eurocup (62-59).

Rubén Burgos, que seguirá contando con la baja de Jana Raman que se recupera de une esguince de tobillo, avisó de la extrema dificultad del encuentro: «Afontamos el segundo partido de la semana ante el rival más duro posible. Venimos de una buena victoria en Eurocup y el equipo ha podido trabajar y cambiar el chip hacia Salamanca, que es un reto importante y exigente. Esperamos estar al nivel físico y mental, no será fácil, sabemos que el rival en su campo impone un ritmo durísimo en defensa y tratará de acelerar el partido». Con ese contexto, el objetivo del Valencia Basket tiene que ser intentar llevar el ritmo para exprimir sus ventajas: «Tener claras las opciones ofensivas donde podemos sacar ventajas y en defensa estar sólidas, controlando a sus tiradoras y su potente juego interior. El rebote defensivo será clave, no dando puntos fáciles. Tenemos tocadas pero creo que llegarán a punto».

La fortaleza interior es una de las claves de un equipo diseñado para disputar la Euroliga pero que finalmente no recibió una invitación de la FIBA, que fue tajante con la única plaza para España, se la ganó el campeón Girona, debido a los malos resultados de los equipos españoles en las últimas temporadas en Europa. Jugadoras como Jewell Loyd, una estrella de la NBA, no hubiera renovado por el Salamanca de saber que no iba a disputar la Copa de Europa. En la pintura, las salmantinas cuentan con una batería formada por Akhator, Laura Gil, Eva Hof y Kristine Vitola. Con una plantilla corta, de diez jugadoras, el desgaste en caso de aparecer no llegará a finales de octubre. La batuta del Salamanca sigue estando en manos de la internacional Silvia Domínguez. La ‘kriptonita’ ante las azulonas puede ser Reisingerova. La checa, MVP de la pasada final de la Liga, ya sabe lo que es ganar al Avenida.