Genovés II y Soro III disparan la expectación por la final del Individual de escala i corda Pelayo agota todas las localidades excepto las que por normativa debe vender el sábado MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Martes, 18 junio 2019, 14:04

«Es un regalo jugar contra José esta final», ha asegurado Soro III durante la presentación de la partida por el título más prestigioso de la pilota profesional, el Invividual. El duelo entre el escaleter de Massamagrell y Genovés II, dos de las figuras más carismáticas del deporte autóctono es tal que Pelayo se ha quedado pequeño. A falta de muchas horas para las 18 del sábado, ya no quedan entradas más allá de las que por normativa hay que vender el día del evento.

«Creo que los dos transmitimos valores del deporte más allá de ganar o perder», ha comentado Genovés II cuando se ha hablado sobre esa expectación por la final entre dos jugadores veteranos. «Hay románticos que quieren que gane yo, igual porque han padecido tanto como lo he hecho yo para seguir en el trinquet. Álvaro es el mejor manomanista al que me he enfrentado, pero Quico (Soro III) posiblemente es el que mejores condiciones reúne en la actualidad», ha precisado.

En un ambiente afable, de camaradería, ambos pilotaría han elegido el material para la partida por el título del sábado en la que Genovés II buscará su primer título del Individual tras cinco finales. «Siempre he dicho y lo siento que la pilota no me debe nada», ha reiterado. Soro III cuenta con cinco trofeos en ocho finales y habrá disputado nueve de la última década tras la de esta edición.