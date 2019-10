El Fris Grec enfrenta a la pareja inseparable «Me gusta la final porque si no la gano yo, lo hará ella», coinciden Mar y Victoria, que se medirán por el Individual de raspall | Compañeras en los torneos por equipos y en la Selecció, las dos jóvenes pilotaris se citan mañana en el trinquet de Alcàsser (11.30 horas) MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Viernes, 18 octubre 2019, 23:56

Mar y Victoria son una pareja inseparable. Sin fisuras. En las últimas expediciones de la Selecció Valenciana, tanto en Colombia como en Holanda, eran uña y carne. Igual que en todas las competiciones femeninas de raspall, donde suelen estar en todas las finales. Las Puertes (Ana y Noelia) defienden los intereses de Beniparrell y ellas, casi hermanas también, los de Bicorp. Se ha generado una férrea rivalidad entre ambos binomios. Lo que no es tan habitual es ver a una de las partes enfrentadas. Esto ocurrirá mañana, en el trinquet de Alcàsser, por culpa del Fris Grec.

"Yo no le doy tanta importancia al trofeo, como al campeonato, que es el más importante del año", proclama Mar, finalista de la pasada edición, la primera en la que la campeona del Individual se llevó el mismo galardón que se otorga al mejor profesional mano a mano en escala i corda o en raspall. "A mí me parece bien porque al final es como demostrar que nosotras nos esforzamos tanto como un chico", replica Victoria Díez.

Es el único punto de discordancia entre la joven y su oponente de mañana (11.30 horas). Por lo demás, ambas se toman la final como un momento para disfrutar. "Normalmente nos hemos enfrentado en semifinales. Para mí mejor, porque si no lo gano yo, que lo consiga Victoria", asegura Mar Giménez. "Yo quiero ser campeona, pero si al final es ella también me sentiré feliz porque lo ganará la jugadora con la que mejor me llevo", indica Victoria.

Ambas pilotaris tienen que encajar los entrenamientos con la facultad. "Este año lo tengo complicado. Sólo puedo ir al trinquet de la Politècnica los jueves, y en el de Bicorp, donde aprovechaba los fines de semana, han hecho reformas. Justo acaban ahora, así que no he podido practicar demasiado el raspall", señala Mar Giménez, que además llega a esta final con el hándicap de haber tenido problemas de salud desde febrero.

"Sufrí mononucleosis, lo que me afectó mucho a las defensas. Esto motivó que me atacase una bacteria por la que he estado enferma casi todo el verano. Apenas pude preparar el Europeo de jóvenes. En septiembre me han tratado con antibióticos y se supone que ya estoy bien del todo", explica la joven, que estudia medicina. "Aún me siento débil. En el segundo juego de la semifinal –ganó por 25-15 a Amparo– ya sentía como que no podía más. Pienso que Victoria es la favorita para el domingo", sostiene la pilotari.

Sin tantos problemas, tampoco están siendo semanas sencillas para Victoria. Hoy cumple 18 años y ni siquiera ha empezado a estudiar el carné de conducir. Mar está enfrascada con el teórico, aunque con la universidad y la pilota requiere una gran fuerza de voluntad. Pero es a Victoria a la que afecta más no tener coche. Y porque su padre, desde hace ya mucho tiempo, es su escudero fiel y se desvive por ella: "Muchos días tiene que venir a recogerme para que pueda ir a entrenar a Rafelbunyol. Me voy arreglando las manos de camino".

Si Mar estudia medicina, la elección de Victoria tampoco es sencilla: biotecnología. La cursa en el campus de la Universitat de València en Burjassot y no puede permitirse la odisea de transporte público que supondría llegar hasta Rafelbunyol. Esta semana, padre e hija han realizado un esfuerzo extra. "He entrenado más para prepararme la final", indica: "Creo que va a estar muy igualada".

Su amiga Mar es más pesimista. "No llego en las mejores condiciones. La pelota no me sale con la misma potencia porque he practicado mucho menos y me falta esa confianza que tenía antes", sostiene. Antes, a las 10.30 horas, Aída y Amparo lucharán por el tercer y cuarto puesto en el mismo trinquet de Alcàsser. Y desde bien pronto, en los alrededores de la cancha, la Federació ha programado una Trobada d'Escoles que hará que la pilota tome las calles de la localidad de l'Horta.