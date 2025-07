Murere a los 47 años la exboxeadora argentina Alejandra 'Locomotora' Oliveras Sufrió un accidente cerebro-vascular del que no ha podido recuperarse

La exboxeadora argentina Alejandra 'Locomotora' Oliveras, ganadora de cuatro títulos mundiales en diferentes categorías, ha muerto este lunes en Argentina a los 47 años, según ha confirmado el director del hospital en el que se encontraba internada. Oliveras falleció en Santa Fe (centro) sin poder recuperarse de un accidente cerebro-vascular que sufrió el 14 de julio pasado.

Oliveras sufrió «una embolia pulmonar masiva que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio refractario», ha explicado Bruno Moroni, director del hospital Cullen. «Por más que se realizaron las medidas lamentablemente sucedió el fallecimiento».

Oliveras, nacida en El Carmen, en la provincia de Jujuy (norte), creció en una familia humilde y empezó a pelear para defenderse de los golpes que le propinaba el padre de su primer hijo, que ella tuvo cuando aún era una adolescente.

«A los 14 me enamoré y fui mamá a los 15. Quise juntarme con esa persona porque yo quería tener una familia, y ahí empezó el infierno. Me pegaba por cualquier cosa», contó en una entrevista. «Pasé dos años sufriendo, llorando. Una vez le pegó a mi hijo y ahí dije: 'Basta, no quiero esta vida, prefiero estar muerta que seguir así'. Y decidí devolverle los golpes», agregó.

Oliveras volvió con su hijo a casa de sus padres en un pueblo de Córdoba, consiguió trabajo como locutora en una radio y un día comentó al aire que le gustaría boxear. El comentario fue llevado a la realidad por un promotor que la impulsó.

Peleó de manera amateur hasta que tuvo la oportunidad de ser boxeadora profesional y conquistó su primera corona, el título mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al sorprender como visitante a Jackie Nava en Tijuana, México, en mayo de 2006. «Gané 2.800 dólares por esa pelea, pero no pude hacer nada porque me los robaron cuando volví a la Argentina. Estaba entrando a casa y había dos tipos esperándome con un cuchillo», contó años después.

Entrenada por el recordado Amilcar Brusa, expreparador del legendario Carlos Monzón, Oliveras se destacó al alzar los cinturones mundiales del peso supergallo (CMB), ligero (Asociación Mundial de Boxeo, AMB), pluma (OMB) y superligero (CMB), logro que le daría un lugar de privilegio.

Fue reconocida por el libro Guinness en 2015 como la primera boxeadora en obtener cuatro coronas mundiales en distintos pesos, y terminó su campaña como profesional en 2019 después de quince temporadas, con una foja de 33 victorias (16 por KO), 3 derrotas y 2 empates.

En febrero de 2024, ingresó en el Salón de la Fama del boxeo latinoamericano. Tras su retiro, se acercó a la política, abrió un gimnasio en Santa Fe para jóvenes de escasos recursos y brindó charlas motivacionales.

A partir de la llegada al Gobierno de Javier Milei, fue designada funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, a las órdenes de Patricia Bullrich, en la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos.

En abril de este año, las elecciones locales en Santa Fe la consagraron como integrante de la Convención Constituyente que reformará la Constitución provincial, donde encabeza un bloque minoritario, pero tras el diagnóstico y la internación no pudo asumir su escaño constituyente.