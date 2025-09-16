Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad
Dean Huijsen protesta su expulsión en Anoeta. AFP

El CTA reconoce que la roja a Huijsen debió ser amarilla, pero justifica a Jesús Gil y al VAR

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:34

Por segunda semana consecutiva, el Comité Técnico de Árbitros hizo pública este martes la explicación de algunas de las polémicas decisiones adoptadas por los colegiados en las últimas jornadas y volvió a hacer autocrítica. En el vídeo locutado por Marta Frías, portavoz del CTA, bajo el título 'Tiempo de Revisión', los trencillas asumen errores como el de la expulsión del madridista Huijsen en Anoeta, aunque al mismo tiempo justifican a Jesús Gil Manzano, el árbitro de campo, y la no intervención del VAR para cambiar la roja directa por una amarilla al joven central.

«El concepto clave es que la interpretación de la presencia y la distancia de un segundo defensor puede cambiar la sanción entre tarjeta amarilla y roja directa. El árbitro muestra roja directa al entender que se malogra una ocasión manifiesta de gol. La acción presenta dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid, clave en la jugada», comienza diciendo Marta Frías.

«Si consideramos que podía llegar a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa, se trataría de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión. Estos dos escenarios quedan abiertos a la interpretación. Por ello, este comité entiende que no se cumplen el 100% de los condicionantes necesarios para DOGSO y que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla», acaba reconociendo..

Y también justifica la decisión del VAR de no intervenir: «En cuanto al VAR, conviene recordar que solo intervienen errores claros, obvios y manifiestos. Esta jugada entra dentro de lo que denominamos lances grises, aquellos que admiten más de una interpretación. Por tanto, la decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir».

Publicidad

Top 50
  1. 1 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  2. 2

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  3. 3

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  4. 4 Muere Robert Redford a los 89 años
  5. 5

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  6. 6 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  7. 7 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  8. 8 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El CTA reconoce que la roja a Huijsen debió ser amarilla, pero justifica a Jesús Gil y al VAR

El CTA reconoce que la roja a Huijsen debió ser amarilla, pero justifica a Jesús Gil y al VAR