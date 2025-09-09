El Barça-Valencia del domingo se jugará en el Johan Cruyff

Óscar Bellot Madrid Martes, 9 de septiembre 2025, 18:38 | Actualizado 19:15h. Comenta Compartir

El Barça-Valencia del domingo (21:00 horas / Movistar LaLiga) se celebrará en el Estadi Johan Cruyff. A pesar de que el club azulgrana intentó hasta el último momento que el partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga, el primero de los culés como locales en el presente campeonato, se disputase en el Camp Nou, lo que habría supuesto la vuelta del fútbol al templo de Les Corts más de dos años después, la imposibilidad de cumplir a tiempo con las disposiciones exigidas por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para obtener la Licencia de Primera Ocupación no ha dejado más remedio al conjunto dirigido por Hansi Flick que recibir a la escuadra de Carlos Corberán en el recinto de Sant Joan Despí, habitual guarida del equipo femenino y de las categorías inferiores del Barça.

El Estadi Johan Cruyff, que tiene un aforo de 6.000 localidades -2.000 menos del mínimo que estipula el reglamento para acoger choques de la máxima categoría, si bien se contemplan excepciones- y que ya fue escenario en agosto del Trofeo Joan Gamper que acabó con goleada del Barça frente al Como (5-0), volverá a erigirse de esta forma en el salvavidas del Barça, que apuró hasta el último instante las opciones de regresar a casa pero acabó dándose de bruces con la negativa del Ayuntamiento de Barcelona, cuyos técnicos se desplazaron este martes hasta el Camp Nou para someterlo a un concienzudo examen, dado que el club azulgrana aún no dispone del Certificado Final de Obra.

Así, a cinco días del duelo con el Valencia, la imposibilidad de conseguir los permisos necesarios para la esperada reapertura del Camp Nou, aunque fuese con 27.000 espectadores en las gradas entre Tribuna y parte de Gol Sud, no dejó otra salida al Barça que dar su brazo a torcer y anunciar la disputa del encuentro en el Estadi Johan Cruyff, dado que el Estadio Olímpico Lluis Companys acogerá un concierto este mismo viernes y el césped no iba a poder estar listo el domingo.

Otro varapalo

«El club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas», señala en su comunicado el Barça, que agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, «su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou».

La noticia supone un nuevo varapalo para el Barça, que llevaba días trabajando a destajo con el objetivo de reabrir ya esta misma semana el Camp Nou, a la vez que perfilaba el plan alternativo del Estadi Johan Cruyff por si las contingencias le obligaban a impulsarlo como definitivo, tal y como ha acabado ocurriendo finalmente.

Es por ello que los operarios intensificaron las labores en ese último recinto con el propósito de adecuarlo a los requisitos exigidos por LaLiga para dar su visto bueno, lo que incluye la instalación de las cámaras del VAR, las conexiones de fibra para evitar que se repita el esperpéntico episodio que se vivió en Vallecas durante la pasada jornada y los detalles del riego del césped.