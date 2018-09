Cuenca, después de que la Liga rechazase inscribirlo con el Reus: «No acabo de entenderlo, me siento atacado» 00:29 El futbolista Isaac Cuenca. / Atlas El jugador podría fichar en estos momentos por cualquier equipo español LAS PROVINCIAS / ATLAS Miércoles, 5 septiembre 2018, 19:45

El futbolista, Isaac Cuenca, al que LaLiga no permite inscribirse como jugador del Reus, continúa entrenando con el equipo a la espera de que se resuelva su situación. «No lo acabo de entender, me siento atacado. Yo hago esto para estar en mi casa, cerca de los míos, y me tienen que cuestionar. Se lo crea o no, el contrato es el que es. No tendría que haber ningún problema, lo veo un poco surrealista«, ha afirmado tras un entrenamiento con el conjunto catalán.

¿Qué ocurrió con Cuenca? En un comunicado LaLiga explicó la situación del Reus y aclaró que le impidió inscribir a Isaac Cuenca porque pidió hacerlo después de haber aceptado las condiciones que le impuso el pasado 30 de agosto, de manera excepcional, para poder inscribir a 5 jugadores más para no tener una plantilla de 13.

En el mismo recordó que la entidad superó su límite salarial de plantilla con 13 inscritos; que nunca remitió las garantías correspondientes a la ampliación de capital que anunció a finales de julio y que tenía «subidos a 'borradores' de LaLiga Manager, la plataforma de gestión de transfers, a 8 jugadores».

Miguel Linares, Shaq Moore, Jesús Olmo, Dejan Lekic, Tito Ortiz, Karim Yoda, Vitor Silva y Pol Laporta eran los jugadores pendientes de inscripción a primera hora del pasado jueves 30 de agosto, según LaLiga, que «ante la problemática de tener una plantilla de 13, y de manera excepcional, ofreció la posibilidad de inscribir 5 jugadores más, para llegar a una plantilla de 18», con ciertas condiciones.

Entre éstas se incluyó que tuvieran un salario en el entorno del mínimo salarial que marca el convenio con la AFE para LaLiga 1/2/3 y que se respetara el orden de llegada de los mismos, para dar prioridad a los jugadores ya subidos a la plataforma que cumplieran con las condiciones ofrecidas para llegar hasta 18.

LaLiga indicó que el Reus aceptó la propuesta pero pidió inscribir solo a 16 futbolistas por «tener ya contratos cerrados con jugadores con salarios superiores a ese mínimo» que quería respetar, petición que fue estimada.

Y «apareció» el nombre de Cuenca

La patronal de clubes aseguró que fue entonces, después de haber recibido la comunicación con la opción de inscribir más jugadores, «cuando apareció el nombre de Isaac Cuenca, es decir, el día 30 de agosto«, a quien pidió inscribir »a salario de mínimo de Convenio«.

«Aceptar esto por LaLiga implicaba no inscribir a jugadores ya subidos a 'borradores' en LaLiga Manager rompiendo una de las condiciones exigidas al CF Reus para inscribir nuevos jugadores de forma excepcional. Esta fue la razón para negar la inscripción de Isaac Cuenca y no otra«, añadió.

Pese a esto, el club subió el contrato Cuenca a la plataforma LaLiga Manager el 31 de agosto a las 13:38, según LaLiga, que no cuestiona que insiste su actuación «impidió que se incumplieran las condiciones para poder inscribir más jugadores por encima del límite salarial, fichando un nuevo jugador y dejando fuera a los ya subidos a 'borradores' en la plataforma, que sí cumplían con las condiciones ofrecidas».

Para LaLiga Cuenca «podría estar en disposición de formalizar un nuevo contrato con cualquier equipo español, al tratarse de un jugador en situación legal de desempleo, de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento general de la RFEF«.

El Reus contesta a LaLiga

El Reus Deportiu contestó a LaLiga respecto a su decisión de no aceptar la inscripción de Isaac Cuenca y negó rotundamente las explicaciones que dio ese organismo.

En un comunicado, el club reusense asegura categóricamente que el único motivo que le dio LaLiga para no poder inscribir al extremo diestro es «económico», contradiciendo lo que LaLiga ha explicado anteriormente en otro comunicado.

LaLiga ha asegurado que no le permitió inscribir a Cuenca porque había otros futbolistas preinscritos previamente a él y que ellos tenían prioridad. Por su parte, el Reus, en el comunicado de contestación, ha apuntado que «resulta falso que LaLiga no cuestionase el sueldo de Cuenca«.

El hecho es que LaLiga decidió conceder al Reus la posibilidad de inscribir a cinco futbolistas pese a haber rebasado el límite salarial, ya que entendía que afrontar la temporada con trece jugadores significaría pasar un auténtico calvario.

El Reus inscribió al central Olmo, al lateral Shaq Moore y al punta Miguel Linares, pero prefirió dar entrada en el equipo a Cuenca en vez de utilizar las dos otras fichas que tenía disponibles.

LaLiga se negó en redondo y el centrocampista Tito, el extremo Yoda y el media punta Vitor Silva se han quedado sin poder ser inscritos, igual que Cuenca.