Gonzalo Miró. RTVE

RTVE anuncia el fichaje de Gonzalo Miró para su nuevo magacín

El habitual colaborador será copresentador del programa

DM

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:01

Gonzalo Miró regresará esta temporada a RTVE como copresentador de 'Directo al grano', el nuevo magacín, conducido por Marta Flich, que se estrenará muy pronto.

Analista político y comunicador, Gonzalo Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad ('La noche en 24 horas', 'Espejo Público', 'Liarla Pardo'). Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado.

«Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano», afirma Miró. «Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos».

La periodista y economista Marta Flich liderará el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, Flich ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión ('Todo es mentira', 'Late Motiv', 'En la frontera') y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.

La suma de ambos perfiles representa una apuesta experimentada por el contraste de estilos y la complementariedad.

Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), 'Directo al grano' apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.

