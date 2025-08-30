La Orquesta Panorama actúa este sábado en un pueblo de apenas 17.600 vecinos El grupo gallego visita los dos últimos municipios de este mes con motivo de su Epic Tour 2025

D. Merino Sábado, 30 de agosto 2025, 12:27

La Orquesta Panorama visita este sábado 30 de agosto el municipio de 17.645 vecinos (INE 2024) de Daimiel con motivo de sus fiestas patronales. El grupo gallego liderado por Lito Garrido finaliza con sus últimas dos actuaciones uno de los meses más potentes del año.

De esta forma, los asistentes al concierto podrán coger sitio a partir de las 22.00 horas en el auditorio municipal para disfrutar de un espectáculo de más de tres horas de duración que combina luces y música con temas de actualidad y clásicos de ayer y hoy. Además, Panorama volverá a subir al escenario a más de una veintena de artistas para hacer las delicias del público.

La considerada por muchos mejor orquesta de España pone el colofón final a un mes con 30 actuaciones en 31 días en Illescas (Toledo). Aunque no será el último concierto del año, puesto que la banda ya ha confirmado más municipios durante el mes de septiembre.

Precisamente Lito Garrido y compañía actuarán durante tres días consecutivos en la provincia de Valencia la semana que viene. Además, visitarán otras comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Castilla y León o Cantabria.

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Todas las actuaciones confirmadas de la Orquesta Panorama en 2025

29/08 - Calahorra (La Rioja)

30/08 - Daimiel (Ciudad Real)

31/08 - Illescas (Toledo)

01/09 – Las Pedroñeras (Cuenca)

02/09 – Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

04/09 – Moncada (Valencia)

05/09 – Alaquàs (Valencia)

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)