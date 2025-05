Seis meses de la huida de Sánchez de la zona cero de la dana

Medio año. Seis meses. 183 días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde la primera y última vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ... , pisó las zonas afectadas por la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia. En aquella ocasión, una comitiva formada por los Reyes, el propio Sánchez y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, visitó Paiporta apenas cuatro días después del desastre. Con las heridas todavía muy recientes y los ánimos caldeados, una ola de indignación, dolor y rabia provocó altercados hacia las autoridades allí congregadas en la que el jefe del Ejecutivo emprendió una huida de los municipios anegados que perdura hasta hoy en día y, todo indica, que no va a revertirse.

La actitud demostrada por el presidente del Gobierno tras la peor catástrofe natural de la historia de España y su fuga ante el clamor del pueblo valenciano ha causado indignación por su falta de cercanía y apoyo a los damnificados, máxime si se tiene en cuenta que la riada se llevó por delante la vida de 228 personas y causó casi 18.000 millones de euros en daños materiales.

Cada cual es esclavo de sus palabras, como lo es también de sus actos, y dueño de sus silencios, al igual que de sus incomparecencias. A Sánchez le debe venir esto a la mente cuando compara las siete visitas que realizó a la emergencia provocada por la erupción del volcán de La Palma con las exiguas tres apariciones en Valencia tras las fatídicas inundaciones del 29-O. Y es que las diferencias entre ambas tragedias saltan a la vista: mientras en 2021 el jefe del Ejecutivo se volcó en acudir en ayuda de la comunidad canaria, liderada entonces por el socialista Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial; los valencianos, sobrepasados por la enorme magnitud de lo acontecido, tuvieron que conformarse con un «si quieren ayuda, que la pidan».

En la arena política, el haberse escabullido durante su primera y única visita a una localidad devastada por el lodo le costó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo apodase como «el galgo de Paiporta». A finales de enero, el presidente realizó su segunda aparición en suelo valenciano tras la riada para reunirse con los alcaldes de los municipios afectados en la sede de la Delegación del Gobierno. Eso sí, eludió pisar el barro que todavía asolaba algunas calles. Por último, su tercera comparecencia se produjo en febrero para darse un baño de masas entre sus afines en el congreso del PSPV. Como contrapunto, los Reyes se han desplazado hasta en seis ocasiones a la zona cero para arropar a los damnificados

Rosa Álvarez Presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O «Desearíamos una mayor cercanía institucional por parte de Sánchez»

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, destaca que entre los objetivos de la entidad que lidera no está «marcar filias o fobias con ningún partido político». Apela a la necesidad de que exista «una mayor cercanía institucional por parte de la persona que representa a todos los ciudadanos españoles» así como por parte del resto de ministros a quienes insta a acudir a las zonas afectadas «para hacerse una idea de primera mano» de la lentitud de los trabajos de reconstrucción.

Álvarez también pone el foco en la administración autonómica y acusa a la Generalitat de tener «una falta total y absoluta de implicación en la reconstrucción» antes de recordar que Mazón «tampoco ha vuelto a visitar los núcleos urbanos de la zona cero de la dana». Por tanto, desde esta asociación de víctimas invitan a ambos mandatarios «a visitar de nuevo nuestras poblaciones, esperando reciprocidad por su parte».

Christian Lesaec Presidente de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud-Valencia «Como presidente del Gobierno, nunca está de más visitar las zonas afectadas»

El presidente de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud-Valencia, Christian Lesaec, secunda la tesis de que los afectados notan cierto desapego de Sánchez para con su situación así como que «como presidente de todos los españoles nunca está de más hacer una visita a las zonas afectadas».

«Por un lado echamos de menos un poco más de cercanía por parte del presidente, pero Pilar Bernabé nos ha atendido cuando lo hemos solicitado», explica Lesaec sobre el papel desempeñado por la delegada del Gobierno en la Comunitat en la reconstrucción. El representante de los afectados pone como ejemplo las dos reuniones mantenidas con Bernabé en febrero y marzo en las que asegura que la entidad que preside obtuvo algunas soluciones a los problemas que le plantearon.

Mariló Gradolí Presidenta de la Asociación de Víctimas DANA Octubre 2024 «Seis meses después nadie de la Generalitat nos ha llamado»

La presidenta de la Asociación de Víctimas DANA Octubre 2024, Mariló Gradolí, que fue asesora de Compromís en la Diputación de Valencia, pero que descarta la idea de que la entidad que dirige tenga filiación política, omite citar a Sánchez y carga contra la falta de explicaciones del president de la Generalitat sobre sus actuaciones el día de la dana.

«No ha hecho otra cosa que mentir y tratar de negar su responsabilidad, porque sabe que lo que hizo (o mejor, lo que no hizo) representa unas responsabilidades políticas y judiciales graves. Nadie le cree, ni puede pasear tranquilo porque los valencianos no lo soportan», ataca.

Gradolí también arremete contra la Generalitat argumentando que nadie les ha llamado por teléfono ni se ha interesado por las víctimas que representan mientras que la delegada del Gobierno sí lo ha hecho. «Nos llamó, se reunió con nosotros y nos ofreció todo su reconocimiento y ayuda», señala sobre la labor de Bernabé.

Maribel Albalat Alcaldesa de Paiporta «Mazón es el principal responsable de la emergencia y su recuperación»

La alcaldesa socialista de Paiporta, Maribel Albalat, también elude nombrar a Sánchez y esgrime las leyes de emergencia para dejar a la Generalitat y a Mazón como «principal responsable tanto de la gestión de la emergencia como del seguimiento y recuperación».

Albalat también recuerda que el jefe del Consell no ha regresado a Paiporta desde la primera semana de la dana y dice que es a la Generalitat «a la que se le deben exigir ese tipo de explicaciones» sobre las ausencias de Mazón en la zona cero en lugar de a Sánchez.

La primera edil paiportina ensalza la presencia casi diaria de Bernabé en l'Horta Sud y remarca que la coordinación con el Gobierno «ha sido constante desde el primer momento»

Pura Sanz Presidenta de la Asociación Estem-Solidarios en Acción «Da igual que venga Sánchez, es vergonzoso que seis meses después haya gente sin ayudas»

La presidenta de la Asociación Estem-Solidarios en Acción, Pura Sanz, define a la junta directiva de su entidad como «personas apolíticas» que sólo quieren ayudar. Respecto a la ausencia del presidente del Gobierno comenta que «da igual que venga o no, lo que queremos es que se gestionen las cosas como se tienen que gestionar y que las personas reciban las ayudas que todavía no han recibido. Hay quien no ha recibido nada todavía».

«Es vergonzoso que seis meses después muchos afectados no hayan recibido las ayudas con la consecuencia de tener que recurrir al voluntariado, la solidaridad u oenegés para subsistir. Hay muchas familias que no tienen casa, coches, comida…», afea Sanz.

Vicente Carcelén Portavoz de la Asociación de Afectados por la Dana de Aldaia «Queremos que lleguen las ayudas y que se hagan obras como las de la Saleta»

El portavoz de la Asociación de Afectados por la Dana de Aldaia, Vicente Carcelén, se posiciona también en esta línea y le resta importancia a la presencia de Sánchez en los pueblos afectados. En cambio, prioriza la llegada de ayudas y la construcción de infraestructuras hidráulicas contra riadas como el encauzamiento del barranco de la Saleta y su posterior conexión al Plan Sur.

«No nos importa que venga o no el presidente del Gobierno, lo que queremos es que lleguen las ayudas, que no están llegando, y que se hagan las obras que no se están realizando», lamenta Carcelén.