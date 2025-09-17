Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
Estación Valencia Sud de Metrovalencia. JLBort

Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud

Las líneas afectadas vuelven a ser las L1, L2 y L7

B. González

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:48

La jornada del miércoles ha comenzado con nuevas incidencias en la red de Metrovalencia debido a una avería en Valencia. Los trenes de las líneas L1 (Bétera-Castellón), L2 (Llíria-Torrent Avinguda) y L7 (Marítim-Torrent Avinguda) están sufriendo retrasos desde pasadas las 7 de la mañana, en hora punta.

Esas mismas líneas ya sufrieron a última hora de la jornada de este martes otra avería, en esta cambio en el cambio de agujas, sobre las diez de la noche, que fue solucionado cerca ya de las doce de la noche.

A primera hora de la tarde de ayer (15.15 horas) otra avería provocaba retrasos en los tranvías de otras dos líneas más: la L4 (Mas del Rosari – Dr. Lluch) y la L6 (Tossal del Rei – Marítim), que fue solucionada sobre las 19.45 horas.

Y es que, cabe recordar, que desde que se restableció el servicio, las incidencias son frecuentes y especialmente las afectadas suelen ser estas tres líneas, como ya ocurrió la pasada semana, principalmente por «averías eléctricas».

En el caso de la red de Renfe-Cercanías, la operadora ferroviaria informa que hasta ahora todas las líneas funcionan con normalidad, después de la jornada de ayer en la que varias averías en infraestructuras afectaron a la C6, principalmente, y en algunas horas del día a la C2 y C3.

Te puede interesar

