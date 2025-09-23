Salen a concurso 114 notarías vacantes en España, 10 de ellas en la Comunitat y 3 en Valencia ciudad Las necesidad de cubrir esas plazas se produce por traslado, jubilación o fallecimiento de los anteriores titulares

Firma de una escritura en el despacho de un notario, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 01:01 Comenta Compartir

En España hace más de 100 notarías vacantes tras el verano de 2025 y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha convocado concurso para la provisión de esas plazas. En total han salido a concurso 114, de las cuales 10 están en la Comunitat Valenciana: 3 en Valencia ciudad, dos en Carlet, y una en Torrent, Torrevieja, Alcoy, Ibi y Monóvar. Es decir, seis en la provincia de Valencia y cuatro en la de Alicante.

Las necesidad de cubrir esas plazas se produce por traslado, jubilación o fallecimiento de los anteriores titulares, según se puede ver en la tabla con todas las vacantes, en la que no aparecen las de la Cataluña, que tiene las competencias transferidas.

La autonomía con más vacantes es Castilla y León, con 18, seguida por Andalucía (13), Madrid (12), Galicia o Comunitat Valenciana (10), País Vasco y Aragón (8), Castilla la Mancha (7), Navarra (6), Extremadura, Asturias o Baleares (5), Murcia (3) y Cantabria y La Rioja (2).

Pueden participar en la convocatoria todas aquellas notarias y notarios que, con independencia del lugar donde radique la notaría que venga sirviendo la persona solicitante, cumplan con los requisitos que dispone el artículo 94 del Reglamento Notarial y no incurran en las limitaciones recogidas en el artículo 95 del citado texto legal.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deben presentarse en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al 22 de septiembre, que ha sido el día de la publicación de las resoluciones de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña».

En el caso que se presente más de una solicitud por persona participante ante la misma o distinta Administración, únicamente será considerada válida y tenida en cuenta a todos los efectos la presentada en primer lugar, quedando automáticamente invalidadas las restantes solicitudes.

Temas

Jubilación

BOE