Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Firma de una escritura en el despacho de un notario, en una imagen de archivo. El Norte

Salen a concurso 114 notarías vacantes en España, 10 de ellas en la Comunitat y 3 en Valencia ciudad

Las necesidad de cubrir esas plazas se produce por traslado, jubilación o fallecimiento de los anteriores titulares

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:01

En España hace más de 100 notarías vacantes tras el verano de 2025 y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha convocado concurso para la provisión de esas plazas. En total han salido a concurso 114, de las cuales 10 están en la Comunitat Valenciana: 3 en Valencia ciudad, dos en Carlet, y una en Torrent, Torrevieja, Alcoy, Ibi y Monóvar. Es decir, seis en la provincia de Valencia y cuatro en la de Alicante.

Las necesidad de cubrir esas plazas se produce por traslado, jubilación o fallecimiento de los anteriores titulares, según se puede ver en la tabla con todas las vacantes, en la que no aparecen las de la Cataluña, que tiene las competencias transferidas.

La autonomía con más vacantes es Castilla y León, con 18, seguida por Andalucía (13), Madrid (12), Galicia o Comunitat Valenciana (10), País Vasco y Aragón (8), Castilla la Mancha (7), Navarra (6), Extremadura, Asturias o Baleares (5), Murcia (3) y Cantabria y La Rioja (2).

Pueden participar en la convocatoria todas aquellas notarias y notarios que, con independencia del lugar donde radique la notaría que venga sirviendo la persona solicitante, cumplan con los requisitos que dispone el artículo 94 del Reglamento Notarial y no incurran en las limitaciones recogidas en el artículo 95 del citado texto legal.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deben presentarse en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al 22 de septiembre, que ha sido el día de la publicación de las resoluciones de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña».

En el caso que se presente más de una solicitud por persona participante ante la misma o distinta Administración, únicamente será considerada válida y tenida en cuenta a todos los efectos la presentada en primer lugar, quedando automáticamente invalidadas las restantes solicitudes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  5. 5 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  6. 6

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  7. 7 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  10. 10

    A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Salen a concurso 114 notarías vacantes en España, 10 de ellas en la Comunitat y 3 en Valencia ciudad

Salen a concurso 114 notarías vacantes en España, 10 de ellas en la Comunitat y 3 en Valencia ciudad