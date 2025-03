«Necesitamos empresas para ejecutar todo el dinero de la dana»

Francisco José Gan Pampols y José María Ángel. Vicepresidente de la Generalitat y comisionado del Gobierno, dos amigos unidos por una misión: recuperar la provincia de Valencia de la trágica dana del pasado 29 de octubre. LAS PROVINCIAS reúne a ambos mandatarios en un encuentro inédito para abordar la reconstrucción. El entendimiento entre ambos es una constante, pero las buenas palabras deben traducirse en hechos como acometer las infraestructuras hidráulicas contra riadas, mejorar los protocolos y sistemas de emergencias o hacer que el dinero llegue a los afectados.

–Les mostramos un vídeo de la Policía tomado instantes después de la tragedia. ¿Qué sienten al revisar estas imágenes cinco meses después del fatídico suceso?

Ángel: Todo el padecimiento de nuestros ciudadanos de estas zonas afectadas. El drama que llevamos todos los valencianos al mirar estas imágenes que nos recuerdan no solamente a nuestros ciudadanos que han perdido la vida, los que han sufrido en su domicilio, en su casa… La gran tragedia de Europa en los últimos años... Ahora, empezar a trabajar para devolver la esperanza.

Gan: La primera sensación es de desolación. Ver que nos somos capaces de resolver y dominar cuando la naturaleza decide actuar de la forma en que lo hizo: desproporcionada, imprevisible, terrible… Esa sensación de impotencia que hay que corregir con la prevención. Tenemos claro que esto va a pasar más veces y tenemos que minimizar esto de cara al futuro.

–Las dos personas llamadas a liderar la recuperación. ¿Cuántas veces hablan a la semana?

Á: Hemos hablado mucho, pero ha habido algún momento en el que ha habido alguna niebla en el camino.

Los plazos «¿Cuándo tendremos la sensación de estar como estábamos? Démosle un año» Francisco José Gan Pampols Vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación

La planificación «En todos los sitios han habido acciones urbanísticas municipales que se debieron evitar» José María Ángel Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción

–Señor Gan, ¿coincide?

G: La coordinación no es un desideratum. Es la unidad de esfuerzo. Tiene que haber un modelo de reunión, tiene que haber un acta que levantemos, tiene que haber un aporte de datos. Deberíamos haber compartido el diagnóstico. Necesitaría saber si el otro camino coincide o se diverge, porque sino la aplicación del esfuerzo no será único.

–¿Ha existido voluntad de colaboración entre ambas administraciones a pesar del discurso político estos meses?

Á: Las fórmulas colaborativas existen. Para ir a Europa (a pedir los fondos) tuvo que participar la Generalitat que lo hizo bien, con mayúsculas, es decir, el secretario autonómico competente y la Dirección General de Asuntos Europeos colaboraron con el Gobierno. Las actuaciones sobre el mundo rural se han producido en plena cosecha de los cítricos y las que tendremos que hacer de cara a la vid tienen que estar planificadas con tiempo. Ninguno de los dos tenemos ganas, de llevar un cartel a ver quién hace más cosas, porque eso nos impediría continuar avanzando. Esto no es el concurso de Eurovisión, a ver quién se va a llevar más puntos. Este mapa (despliega un plano) es donde deberíamos estar trabajando las dos administraciones y en vez de eso lo tenemos que hacer casi a hurtadillas. La CHJ está haciendo ya una planificación de cirugía fina o gruesa, que es mucho más compleja y complicada porque es replantearse todos los trabajos. Si estaban, no sirven; y si no están, hay que hacerlos. Los técnicos están trabajando porque las exigencias que les están haciendo los alcaldes.

–Dado que ha mencionado los fondos europeos, ¿hay alguna novedad sobre los 4.404 millones de los créditos de solidaridad pedidos en Bruselas?

Á: La última noticia es que han adelantado 100 millones. Es un mecanismo de revisión que tiene unos meses de duración en el que influyen determinadas magnitudes económicas a la hora de liberar ese dinero. Todas las noticias que nos llegan a través de nuestros eurodiputados, de cualquier partido político que esté preocupado en que el dinero llegue, son optimistas. Somos optimistas teniendo en cuenta que hay que compararse con las ayudas que dio el mecanismo europeo a otros países como Alemania o Italia. Por lo tanto, más allá de una cifra estaremos hablando de ese entorno económico que usted planteaba.

–¿La recuperación será hidráulica o no será? Es decir, ¿cuáles y dónde tienen que estar las obras que mitiguen futuras avenidas de agua?

G: Distinguiría el concepto recuperación del de supervivencia o resiliencia. El concepto recuperación dice recuperar aquellas infraestructuras que existían antes de la dana. Otra cosa es garantizar la supervivencia, mejorar las condiciones de habitabilidad y generar seguridad a las poblaciones mediante una serie de obras hidráulicas y de actuaciones hídricas, unas de carácter estructural y otras que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Es evidente que lo que más minimiza un riesgo es una actuación estructural que sea capaz de laminar el agua de cuenca a una altura determinada, no en su inicio, que para eso están los paramentos. Pero tan importante como esa o más es un plan de repoblación forestal, limpieza de montes que fije el manto para que no se llegue a la roca madre, que los cientos de miles de hectáreas que se han perdido en sucesivos incendios, se repoblen. Si no tenemos en las cabeceras de esos barrancos una tierra firmada a la superficie, volveremos a tener este problema porque se colmatará lo que llegue. El barro, el arrastre, acaba disminuyendo el calado de cualquier elemento, los puertos de Catarroja, la presa de Buseo...

El despliegue «La UME se va, pero no se puede asustar a la población, no nos dejan huérfanos» Francisco José Gan Pampols Vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación

La coordinación «Hemos hablado mucho y nos hemos visto, pero con alguna niebla en el camino» José María Ángel Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción

–Entonces, ¿hacen falta nuevos pantanos y embalses?

G: No me atrevería a decir lo que hace falta.

Á: Necesitamos un análisis de vulnerabilidad. Hasta ahora todos los estudios que se producían no contemplaban este retorno. Ahí tiene que salir los expertos, que son aquellos que tienen un conocimiento no solamente sobre la respuesta que hay que dar en estos cauces, sino además que entiendan y que escuchen a los análisis climatológicos de los nuevos umbrales de la cuenca del Mediterráneo. Desde los 80, la sequía que ha influido mucho en el recorrido del Magro y del Poyo. Aquel que no quiera escuchar que el cambio climático ha influido, pues que entienda que está fuera de la realidad. Estas obras hidráulicas tienen que estar condicionadas por estos umbrales.

–¿Cómo se va a ejecutar el proceso de recuperación?

G: Tanto la Administración General del Estado como la autónoma están haciendo una inyección tan extraordinaria de dinero que es muy probable que no se pueda ejecutar todo el dinero que sea situado como disponible para las actividades porque materialmente no va a haber tiempo para hacerlo. Primero porque ni siquiera existe todo el que podría ser adjudicatario de uno de esos contratos. O sea, va a tener que venir mucha gente de fuera para poder hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, Fecoval, que es la patronal de las constructoras más importantes, es perfectamente consciente de que no tiene músculo para todo esto. La Cámara de Contratación moverá a FCC, a lo que sea. Por movilización vamos a recuperar porque habrá muchísimo dinero y muchísima actividad.

–Por lo tanto, ¿cuándo estará finalizado todo el proceso?

G: Aunque falte algún ascensor por reparar, haya algún garaje que no se haya reconstruido y los pueblos 'estén patas arriba'… Vamos a darle un año entero a la normalidad. Reconstrucción: construir lo destruido. Recuperación: además de construir lo destruido, colocarlo en situaciones de que no vuelva a ocurrir y además colocarte en una senda económica que te permita continuar en la línea de progreso que se tenía antes de la afección. Son dos cosas completamente distintas. Tanto la Administración General del Estado como la autonómica son perfectamente conscientes de que reconstruir hay que reconstruir, pero todo lo que se reconstruye tiene que ser perfectible. Es decir, se ha recuperado la vía del AVE y los túneles, pero hay que hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir. Hay que desimpermeabilizar el suelo, retirar zonas de polígonos y crear zonas verdes de laminación. Todo eso, estamos hablando de dos legislaturas. Estamos hablando de cambiar la morfología, física y económica, de la Comunitat.

Á: Reconstruir, rehabilitar, recuperar. Reconstruir es la capacidad que van a tener nuestros ayuntamientos en volver a poner en pie edificios que probablemente tengan que trasladar porque estaban en zona inundable.

–Vicepresidente, si mañana se convocan elecciones anticipadas, usted ¿se iría?

G: Sí. Lo dije.

Su futuro «No estaré en un Gobierno que entra en elecciones. No entraré en campaña» Francisco José Gan Pampols Vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación

La prevención «Tenemos que ser capaces de anticiparnos a la tragedia. Toda la Administración» José María Ángel Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción

–Pero no tiene listo el plan...

G: No puedo estar en un gobierno que entra en elecciones. No puedo entrar en campaña electoral.

–¿Aunque esté el plan por hacer?

G: Lo que puedo hacer es dejar trabajar a los técnicos e irme y, cuando llegue el nuevo gobierno, ofrecer mi puesto. Nada más. ¿Qué credibilidad tengo yo entrando en campaña?

Comenta Reporta un error