«Los ayuntamientos han de volver a asumir responsabilidades con cabeza fría»

H. Esteban/A. Checa/P. Alcaraz Sábado, 29 de marzo 2025, 01:04 Comenta Compartir

-La desescalada hace más necesaria la comisión mixta de todas las administraciones...

Gan: Sin el Cecopi, el Centro de de Emergencias focalizará todas las necesidades de los ayuntamientos. ¿Qué pierde un municipio que pasa de nivel 2 a nivel 1? El apoyo exterior de la Administración General del Estado. La UME y las Fuerzas Armadas se tienen que ir a casa porque tienen que descansar y prepararse para una siguiente campaña. Esto hay que sacarlo del ruido de la política. A la población ya no se le puede seguir asustando con «nos dejan huérfanos». El Ejército puede ayudar en el baldeo, pero es una competencia municipal. Los Ayuntamientos tienen que ir volviendo a asumir aquellas responsabilidades que tienen con la cabeza fría. La normalidad pasa por ejercer normalmente tus actividades. Seamos realistas, ayudemos, pero intentemos racionalizar.

Ángel: Los ayuntamientos aún demandan respuestas que superan el tema supramunicipal con independencia de que se rebaje el nivel 2 de la emergencia. Coincido con el vicepresidente en que la Administración tiene que atender determinadas necesidades. y esa coordinación entre los ayuntamientos y la Generalitat se está produciendo.

-¿Están ya moviendo los municipios sus edificaciones en zonas inundables?

Á: Muchos. Polideportivos, edificios… Muchísimas localidades ya lo están haciendo.

G: Beniparrell ha cambiado la comisaría, el Ayuntamiento de Sedaví tiene perfectamente claro que tiene que cambiar. Y los edificios municipales que hay que rehacer, no se pueden construir en el mismo sitio.

Á: No lo deben hacer. Y para ello ya tienen el dinero. Rehabilitar va a ser más fácil porque estamos hablando de cirugía fina y sin cambio de ubicación.

-Pero el IBI de un centro comercial en zona inundable es goloso para cualquier ayuntamiento, del color que sea....

Á: En todos los lugares hemos hecho acciones municipales que se deberían haber evitado y no repetirlas. Tiene que haber una solución de reconstrucción y obras hidráulicas porque las inundaciones las vamos a tener. Y va a seguir lloviendo cuando algunas de esas obras estén todavía en una fase de análisis previo. Es imposible hacer proyectos bien pensados y muy rápidos. Ningún técnico va a firmar un proyecto que no esté medido y esté ajustado a los nuevos umbrales de vulnerabilidad porque la sociedad penalizará a aquel que no haga esos cálculos bien hechos.

Comenta Reporta un error