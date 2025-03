«Hay que reinventar la economía valenciana y eso nos llevará cinco años»

H. Esteban/A. Checa/P. Alcaraz Sábado, 29 de marzo 2025, 01:01 | Actualizado 01:55h. Comenta Compartir

–Cinco meses después, ¿qué plazo pueden dar para la recuperación económica?

Gan: Probablemente al acabar este año hayamos conseguido recuperar una situación económica parecida a la del 29 de octubre. No obstante, hay que reinventar la economía de la comunidad autónoma, redirigir el tejido productivo a aquellas actividades que generan más valor añadido. Eso es medio y largo plazo, entendiendo por medio dos y largo serían hasta cinco años.

Ángel: La actividad económica de algunos factores va a crecer con magnitudes económicas muy favorables de aquí a final de año. La actividad más castigada es la economía urbana que conocemos, aquella de nuestras calles y plazas. Aquí es donde la Administración tiene que atender y hacerlo con análisis muy singulares de cada uno de los municipios.

–¿Qué situación tienen ahora mismo las empresas y los autónomos afectados?

G: Por encima del 30% de las actividades desarrolladas por autónomos no se retomarán por distinta casuística: por edad, porque no hay un relevo generacional, porque en el cálculo coste-eficacia ya no le compensa, porque su actividad ya estaba en crisis... O se reinventa, o se cooperativiza, o cambia de actividad principal o pasa a engrosar la fila de los desempleados. Las pymes se recuperan con mucha más velocidad. Los EREs afectan a poquísimas personas y quedan en ERTE 3.000 individuos, lo que habla también de una recuperación notable.

Á: Tiene que seguir habiendo actividad económica en estos municipios. No son ciudades dormitorio, tienen personalidad propia. Cada municipio ha crecido de una forma, con una personalidad y con una economía urbana similar, pero no igual.

–¿Qué perspectivas tienen de cara a futuro?

G: Si hay que crear un polo tecnológico en las tres capitales de la comunidad o incubadoras de startups, hay que hacerlo ahora. Si hay que meter dinero en eso, la comunidad hasta donde llegue y la Administración General del Estado con ese apoyo decidido por la tecnología, tiene que hacerse ahora.

Á: La Cámara de Comercio, la CEV, el Instituto de Economía Valenciano… Todos han coincidido en algo: hay una verdadera oportunidad para un relanzamiento económico de la propia Comunitat Valenciana. También es un momento para replantear la movilidad en la zona cero. Los que conocemos esa comarca para ir de un municipio a otro hay veces que te pasas 30 minutos cuando están a pocos kilómetros.

