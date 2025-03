Ángel, sobre las alertas de la CHJ: «Siempre hay capacidad de mejora»

H. Esteban/A. Checa/P. Alcaraz Sábado, 29 de marzo 2025, 01:02 Comenta Compartir

–¿Hace falta un libro blanco de emergencias?

Gan: La gestión de una anomalía tiene que estar planeada y entrenada, porque sino cuando se produce no se sabe responder. No es que el técnico no sepa su trabajo, es que hace mucho tiempo que no se relaciona con otros y no es capaz de interpretar la dimensión adecuada de un dato. Una alerta, que es un dictamen técnico, no es una opinión, no es una información que se puede o no se puede utilizar. Es un elemento que desencadena forzosamente una decisión.

–¿En qué consistiría un sistema automático de avisos?

G: No llega un correo electrónico con una serie de datos hidrológicos que tiene que interpretar un hidrólogo, un meteorólogo y juntarse con el de la cuenca. Es algo que cuando se producen dos o tres indicadores, salta una chicharra roja y se desencadena una decisión automática.

–¿Cómo es posible que la cuenca del Ebro tenga este sistema y la del Júcar no?

Ángel: Oí la participación de uno de estos expertos en el Senado y dijo que la alerta sobre los cauces había funcionado y que había remitido alerta. Es un automatismo tecnológico que se produce cuando hay cualquier alteración. No puedo pensar que los técnicos, que tienen la respuesta a la emergencia, este escenario no lo puedan contemplar. Es que no me lo creo.

–Hay un sistema de alerta temprana en el Ebro que la CHJ ha licitado ahora.

Á: Hay que revisar de cabo a rabo todas las tipologías de respuesta. Esto no nos debe hacer olvidar que siempre hay una capacidad de mejora. Personalmente, creo que podía haber habido una capacidad de mejora de anticipación en esta tipología de respuesta.

–¿Hubo inacción del Cecopi?

G: Creo que no hubo la coordinación adecuada.

–Les mostramos unas imágenes del río Magro desbordado en Utiel. ¿Qué se hizo mal la tarde de la dana y qué hay que mejorar?

G: Tenemos que mejorar mucho nuestra autoprotección. No tiene un impacto directo qué se hizo ese día, sino que se tenía que haber hecho mucho antes para que eso no hubiera ocurrido. El alcalde hizo bien todo lo que tenía que hacer. Esto era inevitable.

Á: Esta situación era inevitable con la cantidad de lluvia de casi 800 litros. Creo que efectivamente el nivel de vulnerabilidad de Utiel es altísimo, pero deberíamos haber atendido a las instituciones meteorológicas días antes. La Administración en su conjunto tiene que tener la capacidad de anticipación.

Comenta Reporta un error