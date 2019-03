El machismo de los algoritmos Una mujer trabaja con un ordenador. / lp La opacidad de los criterios de captación de nuevos empleados dificulta la detección de la exclusión femenina LAURA PAVIA Sábado, 30 marzo 2019, 01:04

La selección digital de nuevos trabajadores para una empresa mediante algoritmos y criterios que la empresa previamente decide aumenta la brecha laboral entre hombres y mujeres, según señaló la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, Pilar Rivas Vallejo, en la jornada celebrada bajo el nombre 'Sesgos de sexo y de género en las relaciones laborales'.

En este sentido, la experta advirtió de que cada vez más compañías derivan en la inteligencia artificial la labor de seleccionar al candidato idóneo. De esta manera, el problema reside en que la empresa es quien establece los criterios previos a través de los que se genera un algoritmo que determinarán si una prueba está superada o no y elegirá a los candidatos que mejor encajen en ese perfil, descartando a aquellos que no cuadren con los parámetros.

Además, Rivas advirtió de que, generalmente, estos criterios son opacos y los candidatos y candidatas no pueden saber por qué no han sido seleccionados. Como consecuencia, este nuevo proceso de selección de personal, también conocido como 'digital recruiting', es susceptible de trasladar de manera encriptada y difícilmente demostrable las desigualdades de género que promueven las empresas al descartar a las mujeres como un perfil adecuado para el empleo que ofertan. En este sentido, la experta señaló la manera en la que incluso algunas redes sociales pueden mostrar o no un anuncio de un puesto de trabajo según seas hombre o mujer. Como ejemplo, hizo referencia a los anuncios de trabajo que aparecen en Facebook sin que previamente se hayan buscado en internet, lo que demuestra el sesgo de ofertas por parte de las empresas para su visualización por un determinado 'target' o perfil.

Por este motivo, ACLU (Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo en EE.UU.) denunció a Facebook, acusado de permitir anuncios de trabajo discriminatorios que no aparecían en las cuentas de las usuarias. Según Rivas, la asociación basó su denuncia en el caso de tres mujeres estadounidenses que «no pudieron visualizar ofertas de empleo para profesiones tradicionalmente consideradas masculinas». Los anuncios procedían de diez empresarios que publicaron ofertas de trabajo en Facebook Jobs para puestos de mecánico, reparador de techos e ingeniero de seguridad.

Según la denuncia que analizó Pilar Rivas, los empresarios aprovecharon el sistema de la plataforma para seleccionar quién podría ver los anuncios publicados. Para Aclu, Facebook fue legalmente responsable ya que actúa como un reclutador que conecta a los empleadores con los trabajadores potenciales.

La catedrática explicó que las empresas prefieren este método de selección de personal debido al ahorro de costes y tiempo que permite. Este proceso está basado en la gamificación y los cuestionarios que incluyen 'killer questions', es decir, preguntas que si se responden de manera incorrecta suponen la eliminación directa. Como consecuencia, cada vez son más las empresas dedicadas a lo que se conoce como «la captación de talentos» no solo para perfiles de altos cargos sino para todo tipo de trabajos, más o menos cualificados.

En relación al creciente sesgo de sexo y género que se produce en las relaciones laborales, la moderadora de la primera ponencia de la jornada y presidenta del Consejo Tripartito para las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana, Amparo Garrigues, advirtió de que «la alimentación de esta criatura inteligente determina el futuro de muchas personas» y señaló que «las capacidades de pervertir al algoritmo son inescrutables». Asimismo, Garrigues explicó que «ahora estamos a tiempo de pararlo porque es algo emergente».

Como ejemplo de empresas que hacen uso de este método, Rivas menciona a Amazon en su estudio, la cual detectó en 2015 un sesgo en su algoritmo que discriminaba a las mujeres al ser entrenado con currículos de candidatos masculinos. Tras intentar solucionarlo, acabó eliminando el programa a comienzos de 2017.