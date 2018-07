Los cuarteles valencianos suspenden Cuartel de la Guardia Civil de Requena. / Manuel Molines La mitad de las instalaciones de la Guardia Civil en la Comunitat presenta deficiencias. Su antigüedad supera la media nacional. Los agentes urgen al Gobierno inversiones JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Sábado, 28 julio 2018, 00:19

Grietas, mala climatización, ventanas rotas, goteras o inundaciones, problemas de tendido eléctrico, desconchados, falta de vestuarios o estructuras inadecuadas para separar la vida familiar y policial. La lista es aún más larga. Pero estas son, a grandes rasgos, las quejas que siguen elevando quienes trabajan o viven en dependencias de la Guardia Civil en Valencia.

Pese a las mejoras de los últimos años, las dependencias de la Benemérita en los pueblos son claramente las grandes olvidadas de las inversiones policiales en España. Y también en nuestra región. Según datos internos de la Benemérita, más de la mitad de los cuarteles valencianos presenta un estado regular o malo y su antigüedad supera la media nacional en las tres provincias. Otra asignatura pendiente en la Comunitat para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Siete de cada diez cuarteles de Valencia no está en buen estado y las inversiones para mejorarlos cayeron a la mitad en 2017

Antes la moción de censura a Rajoy, en febrero, llegó la respuesta del Ejecutivo a una pregunta del grupo socialista en el Congreso de los diputados: ¿Cuál es la edad media de los cuarteles de la Guardia Civil en España? Casi 41 años. Es decir, construcciones que rozan el medio siglo. Y algunas de las más vetustas se encuentran en la Comunitat. Las tres provincias se sitúan con una edad media de sus acuartelamientos por encima de la media Española. Según guardias civiles consultados, entre los más viejos aparecen los puestos de Ayora, Cofrentes, Canals, Simat de la Valldigna, Xeresa o Picassent.

Pero la clave radica en conocer su calidad más allá de la antigüedad. Según datos facilitados por la Dirección General de la Guardia Civil a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en la Comunitat existen actualmente 166 instalaciones ocupadas por agentes y sus familias. De ellas, únicamente 72, un 43%, presentan un estado calificado como bueno. El 67% restante, nada menos que 94 instalaciones, se consideran en un estado regular o malo.

Si nos fijamos sólo en la provincia de Valencia, el informe suspende las casas cuartel y dependencias de casi una veintena de localidades: Cantarranas, en Valencia, Aldaya, Polinyà del Xúquer, Corbera, El Perellonet, Picassent, Sollana, Sueca, Alginet, Llombai, Alzira, Ayora, Vilamarxant, Villalonga, Simat de la Valldigna, Albaida, Gestalgar y Casinos. La mayoría son de titularidad estatal pero hay cuatro municipales, puesto que algunos edificios donde trabaja la Benemérita pertenece a ayuntamientos. También los hay de particulares. En la comparación a nivel provincial, los cuarteles de Valencia son los que salen peor parados. Sólo un 30% se consideran en buen estado, frente al 70% regular o malo.

Casa cuartel de Aldaya. Entrada de otro viejo acuartelamiento de Valencia cuyo estado se considera como «malo» en el listado. / Damián Torres

Así ve la situación Juan José Tocón, secretario autonómico de AUGC: «El diseño de muchos cuarteles sigue siendo de cuando íbamos a caballo y eran un búnker militar. Además de los defectos estructurales, la vida policial y familiar se entremezcla y los detenidos entran por zonas comunes, lo que no es conveniente». Se refiere, por ejemplo, a droga almacenada en dependencias adjuntas a viviendas, «con el prejuicio del olor cuando se trata de alijos de marihuana».

A la asociación han llegado quejas del cuartel de Sinarcas. Es muy viejo y no tiene acceso para minusválidos. Si una persona con discapacidad presenta denuncia, el guardia cierra el cuartel y se desplaza al ayuntamiento con la persona afectada. Esta situación, lamentan, también se repite en el puesto de Bocairent.

Entre puntales. La imagen pertenece al cuartel de la Guardia Civil de Almassora, entre los más viejos y deteriorados de Castellón. Las deficiencias estructurales obligan a emplear puntales para evitar desplomes. / LP

Inundación por lluvia

La casa cuartel de Cantarranas, en Valencia, se reformó exteriormente de cara a la Fórmula 1. «Pero en su interior siguen los problemas», aseguran los guardias consultados. Su estado actual es malo, según el informe. «Si llueve se inundan viviendas de familias». El problema de las filtraciones de agua, aseguran, ha afectado también a dependencias de Alfafar, de propiedad municipal.

Según AUGC, la Guardia Civil dispone de vivienda en casas cuartel para aproximadamente un 10% de su plantilla. Una orden interna regula el acceso por razón de empleo, lista de espera o estado civil. En ellas no se paga alquiler y quien la habita asume sólo gastos de agua y el resto de suministros. La queja de algunos agentes es que las inversiones priorizan las oficinas y dependencias oficiales respecto a las viviendas, a menudo mantenidas o reformadas por los propios moradores «pagando de su bolsillo». En pueblos pequeños con escasa oferta de alquiler «hay guardias que no tienen más remedio que vivir en casas cuarteles antiguas o deterioradas».

Fachada deteriorada. Desconchados en las paredes o baldosas rotas, deficiencias en el cuartel de la Guardia Civil de Utiel. En el cuarte, de titularidad municipal, también se aprecia una falta de placas de falso techo en una de sus estancias. La calificación del acuartelamiento es «regular» en el informe facilitado por AUGC. / LP

La vida en el cuartel

El día a día en viviendas de la Benemérita tiene la ventaja del ahorro, el compañerismo o la proximidad al trabajo, pero no está exenta de problemas. «El jefe de la unidad es también el de la comunidad de vecinos y puede ser negativo en casos de cierto autoritarismo o control excesivo del subordinado». Por ejemplo, cuando se prohíbe a los hijos jugar a la pelota en los patios. La asociación ha presentado quejas contra un mando porque «exige a los guardias que sus arreglos en viviendas pasen a titularidad e inventario de la Guardia Civil». «¿Si me pongo una grifería o apliques nuevos porque no me puedo llevar la reforma que he pagado?», se pregunta Tocón.

Los vestuarios son otro problema acuciante. Faltan o son escasos para la plantilla en Puçol, Massamagrell, Alzira o Carlet. Chiva, aseguran, no tiene vestuarios femeninos.

¿Vestuario o almacén? La foto muestra la zona de vestuarios del cuartel de Benicàssim. Los agentes se cambian y tienen sus taquillas entre cajas amontonadas en esquinas y archivadores. / LP

LAS PROVINCIAS consultó a Interior y Delegación del Gobierno por las inversiones previstas que los agentes urgen. Pero todavía no han podido facilitar datos. Los que la Dirección General de la Guardia Civil ofrece a AUGC, referidos a la provincia de Valencia, revelan una considerable reducción del gasto en infraestructuras. Pasó de 1,3 millones en 2016 a algo más de 600.000 euros el año pasado. Y no parece repuntar, pues el Gobierno prevé destinar 635.000 a lo largo de 2018.

Esta misma semana, la asociación de guardias propuso al nuevo delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, una posible solución ante los problemas de los cuarteles: mantener en buen estado unos pocos, los más grandes, y aglutinar en ellos a los agentes, en vez de mantener los viejos y deteriorados cuarteles pequeños de decenas de pueblos.