Así ven al Rey los alumnos valencianos

Aitana Luna Bilbao, estudiante de 6º de Primaria del colegio Esclavas de María Inmaculada de Valencia, representará al alumnado valenciano en la audiencia que la ... Casa Real ofrecerá a los ganadores de la 44ª edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', uno de los certámenes escolares más longevos que reúne a niños y adolescentes desde 3º de Primaria hasta 2º de la ESO de todas las autonomías. Sólo en la Comunitat se han presentado 628 trabajos provenientes de 75 centros de las tres provincias.

La elección de la obra de Aitana se ha dado a conocer durante un acto institucional celebrado este lunes en el salón de actos de la Conselleria de Educación en el que se han expuesto los cuarenta trabajos finalistas. Los había en formato digital y analógico, utilizándose todo tipo de materiales y formatos. Y si había que buscar alguna pauta común en muchos de ellos ha sido la actitud de los Reyes de España tras la trágica dana de octubre, con sus diferentes visitas a los municipios afectados. Es, de hecho, la temática elegida por la niña ganadora, que representa al Rey Felipe con la técnica del ganchillo (crochet) sobre un collage de imágenes de los Reyes y la princesa Leonor en sus diferentes visitas a la zona cero.

La obra incluye palabras clave que también definen lo vivido en los días siguientes («unión», «moderador» o «solidaridad») o que recuerdan a los municipios afectados. Y también un corazón roto con la Senyera que se presenta ya cosido, como una alegoría del papel adoptado por la Casa Real tras la catástrofe y también de la importancia de remar en la misma dirección. En el mensaje que acompaña su trabajo explica que aprendió ganchillo el pasado verano y que está elaborado «con mucho cariño en homenaje a las víctimas, vecinos y pueblos afectados». «Mi deseo sería que todo pudiera arreglarse con unas puntadas y lana, pero no es así. Pero he aprendido que cuando la gente es buena y trabaja junta todo es posible», concluye. «Ha habido muchas víctimas y mucha gente ha sufrido, pero me he dado cuenta de que con todo el mundo unido se pueden hacer muchas cosas», ha dicho Aitana tras conocer el veredicto del jurado.

Mateo Cases, del colegio Miralvent de Betxí, ha representado los Reyes rodeados de barro, coches y afectados necesitados de apoyo y consuelo, y Conchi Marco (Santa María Magdalena, de Novelda) ha optado por una carta con un dibujo de unas botas embarradas en la que dice que «un rey no es el que lleva una corona, sino el que sirve y ayuda al prójimo». Por su parte, Adriana Calabuig (Esclavas de María de Valencia), representa a Felipe VI en un cuadro con el traje de gala y destaca que estuvo «codo con codo con los valencianos para que nuestra terreta volviera a brillar».

Arriba, Aitana muestra el trabajo con el que ha ganado la fase autonómica. Abajo, dos de las obras finalistas. Lluís Martí/LP

Además, Héctor de Miguel (Nuestra Señora de la Consolación de Nules) ha presentado una sencilla composición de las banderas de España y la Comunitat unidas por un corazón, destacando que el Rey que decidió «dar la cara e ir a hablar con el pueblo para darle respuestas, aceptar críticas o intentar solucionar sus problemas». Y Lara García (Altozano, Alicante), ha presentado una figura modelada que arropa un corazón embarrado recordando en su escrito las visitas y palabras de apoyo y agradecimiento a vecinos, voluntarios y equipo de emergencia. También ha recurrido a la misma temática Borja Beltrán (Nuestra Señora de la Consolación de Nules), alegando que la catástrofe permitió ver lo que a su juicio significa ser un Rey. «Su presencia no solo ofreció consuelo, sino que también demostró un compromiso verdadero por su país», dice su carta, que se acompaña de una España en la que se representan sus comunidades autónomas y un retrato en blanco y negro del monarca.

Entre los trabajos finalistas también se podían ver vidrieras representando la corona de la Casa Real, obras que ponían en valor el papel de la princesa Leonor (las bases del concurso también permitían centrarse en su figura), árboles genealógicos, murales centrados en los hitos de la Monarquía, rompecabezas de cubos tematizados o presentaciones digitales.

El concurso está organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y la Fundación Orange, en colaboración con las administraciones autonómicas. En el acto han estado presentes Belén Pardo y Armando López, representantes institucionales de ambas entidades, que han agradecido el esfuerzo y creatividad de los participantes. También ha acudido el conseller de Educación, José Antonio Rovira, que ha puesto en valor «la visión fresca» de la Monarquía plasmada en las obras. Los cuarenta alumnos finalistas, así como sus profesores acompañantes, han recibido un diploma acreditativo de su participación y un obsequio.