El campeón de maratón comete tres hurtos más en pocas horas en Valencia El atleta marroquí calcula el valor de los artículos que sustrae para que no supere los 400 euros y evitar así que la policía lo detenga JAVIER MARTÍNEZ VALENCIA. Miércoles, 24 julio 2019, 00:00

El joven que compagina maratones y entrenamientos con robos y huidas a la carrera en Valencia, Jaouad Tougane, volvió a ser sorprendido el pasado sábado con varias prendas y un robot de limpieza que acababa de sustraer, presuntamente, en dos tiendas y un hipermercado. Dos vigilantes del centro comercial El Saler retuvieron al atleta marroquí hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.

Los agentes identificaron al ladrón y realizaron las correspondientes diligencias para la celebración de un juicio rápido por un delito leve. Según informaron fuentes policiales, Tougane no fue detenido porque el valor de los efectos que había hurtado no superaba los 400 euros. El joven no ofreció resistencia y mostró una actitud tranquila y colaboradora con los vigilantes y los policías, como suele hacer cada vez que lo retienen por un robo. Conoce muy bien el Código Penal y no es agresivo para evitar su arresto y no dar con sus huesos en un calabozo. De este forma, el maratoniano acumula delitos leves pero no detenciones.

La mayoría de los hurtos que ha cometido Tougane en las últimas semanas se saldaron con meras identificaciones y diligencias policiales, porque el corredor suele sustraer artículos que valen menos de 400 euros, el límite del delito leve por hurto. Algunas veces utiliza su destreza para forzar los precintos de seguridad de los artículos y burlar la atención de los vigilantes, pero en otras ocasiones emplea la violencia, como el día que arrancó el compartimento de una caja registradora con 800 euros, y huye a la carrera con grandes y rápidas zancadas.

Tougane no es agresivo con la policía ni los vigilantes y suele vender los artículos que se lleva

Poco después de sustraer un teléfono móvil u otros artículos, suele venderlos en la calle a transeúntes o individuos que trapichean con objetos robados. El joven parece que tiene problemas económicos o al menos eso confesó a un amigo. Una supuesta deuda habría empujado al actual campeón autonómico de maratón a delinquir para conseguir dinero rápido.

Mientras algunos familiares de Tougane piensan que sigue entrenando para cumplir su sueño de competir en unas Olimpiadas, la Policía Nacional ha detenido dos veces al atleta en quince días por sendos robos. El primero de estos hechos delictivos tuvo lugar a finales de junio, cuando el joven arrancó el compartimento de los billetes de una caja registradora en la tercera planta de un centro comercial en Valencia. El corredor huyó con el dinero tras abrirse paso entre los clientes en las escaleras mecánicas y pasillos.

Pocos días después, Tougane cometió otro robo, presuntamente, al quitarle el bolso a una mujer en un cuarto de baño de la Estación del Norte. Salió corriendo pero fue detenido en una calle cercana tras ser identificado por dos policías de paisano, que recuperaron la cartera y otros efectos personales de la víctima. El joven llevaba en la mano el bolso que acababa de sustraer, pero ya había vendido el teléfono móvil de la mujer. Después de este arresto, Tougane dio con sus huesos otra vez en un calabozo, amplió su historial delictivo y pasó a disposición judicial.