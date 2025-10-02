Un accidente colapsa la A-7 sentido Valencia La Dirección General de Tráfico informa de que el tráfico es lento en diferentes vías

Atascos en la A-7 este jueves, 2 de octubre.

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:40 | Actualizado 09:11h.

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas de Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este jueves, 2 de octubre, un accidente múltiple en la A-7 a la altura de Alginet que provoca más de siete kilómetros de retenciones sentido Valencia. Los atascos van desde el kilómetro 364 en Alginet al 358 en Picassent sentido Valencia.

Al margen del accidente, también se registran atascos en otras vías como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta. Las vías más afectadas por el tráfico lento son la V-31 y la CV-35. Concretamente, en la Pista de Silla se han notificado ocho kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia y otro kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante.

Por su parte, en la Pista de Ademuz se registran siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia y otros dos kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia.

Según la información recogida por la DGT a las 8.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: seis kilómetros entre Alginet y Picassent sentido Valencia

- CV-35: siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: dos kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- V-31: ocho kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: un kilómetro a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante

- A-7: cinco kilómetros entre La Cañada y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-30: dos kilómetros entre Quart de Poblet y el barrio de la Luz sentido puerto

- V-30: un kilómetro entre Xirivella y el barrio de la Luz sentido puerto

- A-3: un kilómetro entre Xirivella y Mislata sentido Valencia

- CV-31: un kilómetro entre Terramelar y Benimámet/Beniferri sentido puerto

- V-21: dos kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a a la ciudad

- CV-33: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido Valencia hacia la CV-36

Además, a primera hora se ha registrado otro accidente en la A-7 a la altura de Riba-roja del Túria, que ha provocado el estrechamiento de carriles durante varias horas, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). El incidente ha tenido lugar en dirección Alicante, en el punto kilométrico 336.

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.