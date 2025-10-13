Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salida de la marcha del pasado día 5. LP

La marcha de RunCáncer recauda 5.800 euros

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00

No cabía una aguja en la plaza Emilio Castelar, junto al edificio del Ayuntamiento de Burjassot el pasado domingo, 5 de octubre, a las 10 horas. Momentos antes de dar la salida de la marcha solidaria de cuatro kilómetros para la lucha contra el cáncer, dentro del Circuito RunCáncer 2025, centenares de vecinas y vecinos con sus familias, sus mascotas, con patines y con una gran sonrisa, estaban ya preparados para inundar las calles del municipio con su enorme solidaridad.

En la edición de este año, se ha recaudado un total de 5.800 euros con los dorsales solidarios que van a destinarse íntegramente a la inversión en investigación contra la enfermedad. Los encargados de dar a conocer esta espectacular cifra fueron el Alcalde de Burjassot, Rafa García y la presidenta de la Junta Local contra el Cáncer de Burjassot, Lola Angresola, que mostraron el cheque segundos antes de la salida rodeados de cientos de personas esperando la cuenta atrás.

Para que todo saliera a la perfección, se contó con decenas de voluntarios y voluntarias de las entidades sociales, deportivas, festivas y falleras del municipio que, de esta manera, pusieron también su granito de arena a la mañana solidaria y deportiva.

Aunque la marcha no era competitiva, los dos primeros corredores que cruzaron la meta, en categoría femenina y masculina fueron Cristina Nicolás, del club Burjapower, con un tiempo de 15 minutos y 48 segundos y Alejandro Pinilla, del club Avant Moncada, con un tiempo de 13 minutos y 41 segundos.

