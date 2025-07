Grupos de bañistas sufren nuevas infecciones en aguas del río Buñol

El concejal de Medio Ambiente y Comunicación de Buñol, Carlos Aviñó, confirmó este martes a LAS PROVINCIAS que han llegado «varios casos las últimas semanas» ... más al centro de salud de la localidad de bañistas que sufrían infecciones debido a meterse en las aguas del río Buñol. El Ayuntamiento recomienda desde el pasado 4 de junio que nadie se bañe en estos parajes afectados por la dana debido al mal estado del caudal y el cauce por las inundaciones de la dana.

«Hemos informado a la autoridad sanitaria tras recibir alertas vecinales. Mientras se analiza la calidad del agua, se desaconseja el baño en todo el cauce como medida preventiva», señalaron entonces, apuntando a reacciones cutáneas de algunas personas en el río.

Ahora, los últimos casos se han dado en el paraje de la Jarra, una zona muy próxima al casco urbano y que está en plena reconstrucción. No en vano, el puente que da acceso al mismo ha sido repuesto hace poco y todavía está el cartel de las obras.

«Yo creo que las infecciones se dan más en otras zonas como el charco Maravilla o Paraíso», comentó un vecino sobre los comentarios que se hacen en el pueblo. Los parajes de Buñol quedaron muy afectados y tras una visita de técnicos de la Confederación del Júcar, a principios de junio se cerraron los accesos de Cueva Turche y el Paraíso por el desprendimiento de rocas.

Así sigue la situación, aunque el concejal Aviñó indicó que, al menos de momento, no se va a realizar ninguna analítica del agua en el mismo río Buñol, por ejemplo en la zona de la Jarra. «Nos dijeron que al ser un río, la muestra no iba a ser determinante», comentó sobre el procedimiento abierto por Sanidad. La Conselleria no concretó ayer el número de personas afectadas ni las lesiones registradas desde que empezaron los avisos de que nadie se bañara en este cauce.

Aviñó invitó a los vecinos y visitantes a bañarse en la piscina municipal. «La abrimos el día 21 de junio, antes de lo habitual, por lo que estaba pasando en el río y los parajes». Aún así, uno de los obreros encargados de la reconstrucción de un camino en la zona señaló que el otro día vieron a un grupo de jóvenes bañarse en una zona plagada de rocas. «Les dijimos que era peligroso pero no hicieron ni caso», señaló.

La situación de Buñol es especialmente llamativa al acumularse los casos de la zona de Paraíso, la Cueva Turche y lo ocurrido con las infecciones, aunque la realidad es que otros municipios de interior han perdido numerosas zonas de baño fluviales. Esta semana ha sido el Ayuntamiento de Requena el que ha difundido un comunicado acerca del riesgo de este tipo de baños, por lo que pide a la población prudencia. «Cuidado con los baños en la zona dana. Las lluvias torrenciales han podido modificar el cauce de los ríos y barrancos de nuestro entorno. Aunque el agua vuelva a su nivel normal, los riesgos permanecen. ¿Qué peligros puedes encontrar? Pozas profundas que no estaban antes, corrientes fuertes o remolinos invisibles desde la orilla, así como piedras sueltas y troncos arrastrados por la corriente».

También se habla de cortes, caídas o atrapamientos por restos sumergidos. Por lo tanto, se pide a los usuarios que eviten «las zonas no habilitadas para el baño, sobre todo en cauces naturales donde las lluvias han podido alterar el terreno».