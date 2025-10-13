Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reunión del comité consultor de participación ciudadana. LP

Los encuentros participativos entran en una segunda fase

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:00

A menos de un mes de que se cumpla un año de la dana que afectó gravemente a Paiporta y a otras localidades de la comarca, el Ayuntamiento ha reunido a un comité consultor de participación ciudadana, con el objetivo de retomar y fortalecer el proceso participativo iniciado meses atrás para mejorar la preparación colectiva ante futuras emergencias.

La reunión ha contado con la presencia de la concejala de Participación Ciudadana, Esther Torrijos, el equipo técnico del área de Bienestar Social, el catedrático de Sociología y Psicología, Antonio Ariño, y personal especializado de la Universitat de València, quienes colaboran en el diseño metodológico y en el acompañamiento del proceso. Esta nueva fase consiste en la elaboración de un calendario de intervención por barrios y sectores poblacionales, que permitirá realizar sesiones participativas en todo el municipio. El objetivo es dar información a la población, identificar las necesidades de la ciudadanía, generar conciencia de riesgo basada en experiencias reales y conocimientos prácticos, y sensibilizar y dotar a la población de información clara y efectiva para actuar de forma coordinada ante posibles situaciones de emergencia.

«Queremos que toda la población sea parte activa de la reconstrucción, esté mejor preparada ante emergencias, con información accesible y útil, y que el futuro se construya de forma conjunta con el vecindario. Se trata de construir un pueblo mejor con una población consciente y con capacidad de respuesta», ha señalado la concejala Esther Torrijos.

Antes de iniciar las sesiones en barrios y sectores, el Ayuntamiento convocará al Consell Local de Participació Ciutadana con el objetivo de implicar al conjunto de los diferentes consells municipales en este proceso. De esta manera, se garantizará un trabajo integral y transversal, incorporando las perspectivas de las áreas de salud, cultura, juventud, igualdad, medio ambiente, comercio y tejido asociativo, para enriquecer el diagnóstico y favorecer una respuesta colectiva de futuro.

Este proceso de participación ciudadana se enmarca dentro del Plan de Recuperación así como dentro del Plan de Emergencias Municipal impulsados por el Ayuntamiento tras la catástrofe de octubre de 2024, con el fin de reforzar la resiliencia comunitaria y mejorar la coordinación entre administración y ciudadanía.

