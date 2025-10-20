Chiva conmemora el primer aniversario de la dana con un doble homenaje
Una exposición en el Lavadero y un acto en el Teatro Astoria completan la jornada
S. V.
VALENCIA
Lunes, 20 de octubre 2025, 12:25
El domingo 19 de octubre se celebró en Chiva un acto institucional de homenaje con motivo del primer aniversario de la dana, uno de los primeros tributos cuando está a punto de cumplirse un año del 29 de octubre de 2024. La convocatoria congregó a numeroso público y a representantes institucionales en una jornada marcada por la emoción y la memoria compartida.
La tarde comenzó en la Sala Cultural El Lavadero con la visita a la exposición participativa Memorias de agua y barro, del artista Emanuel Gravina. La muestra, construida con fotografías, testimonios y materiales cedidos por vecinos, reunió a muchas de las personas afectadas por la DANA y a familiares de víctimas directas, que estuvieron acompañadas por el equipo de gobierno durante toda la jornada, así como por representantes de Bomberos y de la Guardia Civil.
Posteriormente, la comitiva se desplazó a pie por varias vías afectadas —entre ellas, la calle Buñol— hasta el Cine Teatro Astoria, donde a las 19:00 horas tuvo lugar un homenaje especialmente emotivo. La periodista Clara Castelló, presentadora de À Punt, condujo la ceremonia, hilvanada por varios cortes videográficos que mostraron cómo vivió Chiva el impacto de la DANA desde el primer momento y el progreso realizado hasta la actualidad. La Sociedad Musical La Artística puso la banda sonora del recuerdo y la artista Inma Martínez estrenó una pieza de danza que transformó en movimiento la memoria colectiva.
Intervinieron el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, y el alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, con mensajes de esperanza, fuerza y apoyo especial a las víctimas, repasando las actuaciones acometidas durante el último año y las líneas de trabajo en marcha. Uno de los momentos más intensos se vivió con un minuto de aplausos en reconocimiento a las víctimas y a todas las personas y servicios públicos que prestaron ayuda.
«La DANA puso a prueba a nuestra comunidad y la respuesta de Chiva fue ejemplar. Este homenaje reivindicó la memoria y nos impulsa a seguir trabajando con determinación», señaló el alcalde, Ernesto Navarro.