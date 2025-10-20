Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Participantes en el acto celebrado este domingo en Chiva. LP

Chiva conmemora el primer aniversario de la dana con un doble homenaje

Una exposición en el Lavadero y un acto en el Teatro Astoria completan la jornada

S. V.

VALENCIA

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:25

El domingo 19 de octubre se celebró en Chiva un acto institucional de homenaje con motivo del primer aniversario de la dana, uno de los primeros tributos cuando está a punto de cumplirse un año del 29 de octubre de 2024. La convocatoria congregó a numeroso público y a representantes institucionales en una jornada marcada por la emoción y la memoria compartida.

La tarde comenzó en la Sala Cultural El Lavadero con la visita a la exposición participativa Memorias de agua y barro, del artista Emanuel Gravina. La muestra, construida con fotografías, testimonios y materiales cedidos por vecinos, reunió a muchas de las personas afectadas por la DANA y a familiares de víctimas directas, que estuvieron acompañadas por el equipo de gobierno durante toda la jornada, así como por representantes de Bomberos y de la Guardia Civil.

Posteriormente, la comitiva se desplazó a pie por varias vías afectadas —entre ellas, la calle Buñol— hasta el Cine Teatro Astoria, donde a las 19:00 horas tuvo lugar un homenaje especialmente emotivo. La periodista Clara Castelló, presentadora de À Punt, condujo la ceremonia, hilvanada por varios cortes videográficos que mostraron cómo vivió Chiva el impacto de la DANA desde el primer momento y el progreso realizado hasta la actualidad. La Sociedad Musical La Artística puso la banda sonora del recuerdo y la artista Inma Martínez estrenó una pieza de danza que transformó en movimiento la memoria colectiva.

Autoridades en uno de los actos de la jornada. LP

Intervinieron el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, y el alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, con mensajes de esperanza, fuerza y apoyo especial a las víctimas, repasando las actuaciones acometidas durante el último año y las líneas de trabajo en marcha. Uno de los momentos más intensos se vivió con un minuto de aplausos en reconocimiento a las víctimas y a todas las personas y servicios públicos que prestaron ayuda.

«La DANA puso a prueba a nuestra comunidad y la respuesta de Chiva fue ejemplar. Este homenaje reivindicó la memoria y nos impulsa a seguir trabajando con determinación», señaló el alcalde, Ernesto Navarro.

