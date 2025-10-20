La oropesina Claudia Ortiz Arnau recibe el premio al mejor expediente académico de Grau Profesional en la X Gala Premis So de la Plana

EXTRA Lunes, 20 de octubre 2025, 10:19 Compartir

El talento musical oropesino ha brillado con luz propia en la X Gala Premis So de la Plana, celebrada este sábado 18 de octubre por la noche en el Real Club Náutico del Grao de Castellón, donde Claudia Ortiz Arnau, joven música de la Unió Musical d'Orpesa (UMO), ha sido galardonada con el premio al mejor expediente académico de Grau Profesional.

La Gala Premis So de la Plana, que alcanza su décima edición, es uno de los eventos más prestigiosos del panorama musical de la comarca, reconociendo cada año la excelencia, el talento y la dedicación de músicos, directores, sociedades musicales y entidades que contribuyen al enriquecimiento del patrimonio cultural de la Plana. En esta edición, varios galardones han sido entregados a músicos de diferentes bandas de música de la comarca.

Claudia Ortiz Arnau, que ha desarrollado su formación en la Unió Musical d'Orpesa y en el Conservatorio de Música de Castellón, ha recibido el galardón en reconocimiento a su excelente expediente académico de Grau Profesional, que refleja años de trabajo, disciplina y pasión por la música. En un emotivo discurso de agradecimiento, la joven música tuvo palabras especialmente sentidas para su familia: agradeció a su madre por haberla acompañado cada semana durante años al Conservatorio de Música de Castellón, demostrando el esfuerzo familiar que hay detrás de cada talento musical, se acordó de su padre, a quien atribuyó haberle inculcado el amor por la música que ha marcado su vida, y mencionó con especial cariño a su abuelo, Jaime Ortiz, celebrando con alegría que todavía tocan juntos, en un hermoso ejemplo de transmisión intergeneracional de la pasión musical.

El acto ha contado con una nutrida representación oropesina, encabezada por Sonia Bellés, delegada del alcalde de Oropesa del Mar Rafael Albert, y Juan García, concejal de Cultura, quienes han querido estar presentes para arropar a la joven premiada en un momento tan especial. También ha asistido Ainara Miralles, presidenta de la Unió Musical d'Orpesa, acompañada de toda la junta directiva, así como músicos de la UMO y familiares de Claudia, creando un ambiente de celebración colectiva del éxito individual.

«Es un orgullo enorme para Oropesa del Mar ver cómo Claudia recibe este reconocimiento tan merecido», ha declarado Juan García, concejal de Cultura. «Cuando ves a una joven de nuestro municipio siendo premiada por su trayectoria musical, te das cuenta del valor incalculable que tiene contar con una escuela y una cantera como la Unió Musical d'Orpesa. Claudia dio sus primeros pasos con la música en la UMO, y hoy la vemos cosechando los frutos de años de trabajo, disciplina y pasión. Este premio no solo reconoce su talento individual, sino que pone en valor el trabajo formativo que realiza nuestra banda municipal, un patrimonio vivo que debemos cuidar y apoyar. Enhorabuena a Claudia, a su familia y a toda la UMO por este éxito compartido».

Por su parte, Rafael Albert, alcalde de Oropesa del Mar, ha manifestado: «Ver a Claudia subir a recoger ese premio llena de satisfacción a todo el pueblo. Representa lo mejor de Oropesa del Mar: juventud, talento, esfuerzo y arraigo por nuestras tradiciones culturales. La música es parte fundamental de nuestra identidad como municipio, y que una joven oropesina sea reconocida a nivel comarcal en la Gala Premis So de la Plana nos demuestra que vamos por el buen camino. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando a la Unió Musical d'Orpesa y a todos los jóvenes talentos que, como Claudia, nos hacen sentir orgullosos de ser oropesinos. Felicidades a Claudia y a toda su familia por este logro».

La Unió Musical d'Orpesa ha sido históricamente una de las instituciones culturales más importantes del municipio, formando a generaciones de músicos y manteniendo viva la tradición de las bandas de música valencianas. La escuela de música de la UMO ha sido la cantera de numerosos músicos que han desarrollado carreras profesionales o que mantienen viva la llama de la música en sus vidas, contribuyendo al enriquecimiento cultural de la comarca.

El reconocimiento a Claudia Ortiz Arnau en la X Gala Premis So de la Plana supone un espaldarazo al trabajo formativo que desarrolla la Unió Musical d'Orpesa y pone de manifiesto el nivel de excelencia que alcanzan los músicos formados en sus filas. Asimismo, visibiliza el talento joven del municipio en el panorama musical comarcal, proyectando una imagen positiva de Oropesa del Mar como pueblo comprometido con la cultura y la educación musical.

La gala, celebrada en un ambiente de celebración y reconocimiento mutuo entre músicos y sociedades musicales de toda la comarca, ha servido una vez más para reforzar los lazos entre las diferentes entidades musicales de la Plana y para poner en valor el extraordinario patrimonio cultural que representan las bandas de música en la Comunitat Valenciana.

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar felicita públicamente a Claudia Ortiz Arnau por este merecido reconocimiento y reitera su compromiso de seguir apoyando a la Unió Musical d'Orpesa como institución fundamental del patrimonio cultural del municipio, garante de la formación de nuevas generaciones de músicos y embajadora de Oropesa del Mar en cada actuación dentro y fuera del municipio.