Todos los efectos intervenidos en la detención. Policia Nacional

La Policia Nacional desmantela varios puntos de distribución de droga al menudeo y detiene a tres personas

El principal investigado, en colaboración con su pareja y otro varón, distribuía las sustancias estupefacientes desde sus respectivos domicilios

Redacción

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:53

Agentes de la Policia Nacional han detenido en las localidades alicantinas de Rojales y Daya Nueva a tres personas, dos varones y una mujer, por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas. El operativo policial ha permitido desmantelar varios puntos negros de venta de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un varón, asentado en la localidad de Daya Nueva, que estaría distribuyendo cocaína al menudeo desde su domicilio. Las gestiones realizadas por los policías permitieron determinar que el principal investigado, con la colaboración de su pareja y otro varón, dispensaba cocaína a consumidores ya otros redistribuidores locales.

Tras las vigilancias y seguimientos realizados, se pudo determinar que los investigados se dedicaban a la venta de drogas desde tres viviendas ubicadas en las localidades de Rojales y Daya Nueva.

En la fase operativa de la investigación se llevaron a cabo tres registros domiciloiarios en los que se intervinieron más de 850 gramos de cocaína, diversas cantidades de hachís y metanfetamina, cuatro básculas de precisión, 1115 euros en billetes fraccionados, una envasadora al vacío y un vehículo. A su vez, se llevó a cabo la detención de los tres investigados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición en los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Torrevieja.

