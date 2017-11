El Grao se lamenta: «Tenemos un solar sucio, arrasado y desmantelado» Desmontaje. Derribo del interior de los tinglados que alojaron los boxes de la Fórmula 1. / Jesús Signes Los residentes son escépticos con el futuro del trazado tras años de denuncias por los saqueos, incendios y vertederos ilegales PACO MORENO Valencia Domingo, 12 noviembre 2017, 12:37

«Desde que empezó la construcción del circuito, mucho se ha escrito y más nos han engañado a todos los valencianos y en especial a los vecinos del Grao», asegura el presidente vecinal de Grao-Port, Jesús Vicente. Critica que desde el principio «protestamos sin ningún resultado, pero por desgracia el tiempo nos ha dado la razón; hoy tenemos un solar arrasado, sucio y desmantelado impunemente. A pesar de que denunciábamos constantemente el saqueo, nadie hacia caso, aparte de la deuda que nos dejaron a todos los valencianos». Para el dirigente vecinal, la cuestión es que «nos vendieron su construcción como la panacea para Valencia y en especial para el Grao (esto iba a ser el nuevo Montecarlo) y la verdad está a la vista». El desengaño de la entidad va a más al considerar que con la «construcción del circuito se destruyó la marginal izquierda del cauce, por lo que pedimos ahora que esa parte quede libre para cuando se termine de urbanizar el jardín del Turia tengamos zonas verdes en nuestro barrio».

"El nuevo barrio no debe ser una barrera a la brisa del mar", plantean en Nazaret

Recordó que también desapareció por el trazado parte de la calle Poeta Sanmartín y Aguirre que va al cementerio del Grao, y desde entonces «esta calle no consta para nadie. No se barre porque a la contrata no les sale en el plano, no hay luz porque no existe y sirve para tirar escombros cuando quieren».

«Desde que terminaron las carreras pedimos que se le dé un uso ciudadano, que podamos disfrutarlo de momento con poco coste para el Ayuntamiento, y al mismo tiempo se evitaría el vandalismo y mantendría limpio. Como siempre, nuestras peticiones se pierden».

El portavoz de la asociación vecinal de Nazaret, Julio Moltó, comentó que han alegado en la revisión del Plan General para «diseñar ese nuevo barrio integrado con su entorno urbano preexistente y unos edificios que eviten el efecto barrera de la brisa del mar».

Subrayó que en la frontera con la Marina se debe «recuperar la memoria de Valencia como ciudad fluvial y marítima integrada con la prolongación del jardín del Turia hasta la Marina y el nuevo parque de desembocadura en el solar de la antigua fábrica de aceite en Nazaret». Propuso reconvertir en itinerarios peatonales y carril bici parte de los carriles de circulación que separan el Grao de la dársena y reutilizar el puente giratorio de la Fórmula 1 y abrir itinerarios peatonales en la marginal izquierda y en la parte del barrio de las Moreras.