Pere Fuset se enfrenta a dos sanciones por vulnerar la ley en la encuesta fallera

Félix Crespo: «Debería dimitir ya y dejar de cometer ilegalidades»

El concejal del grupo popular Félix Crespo declaró tras comprobar el expediente abierto por la delegación de Cultura Festiva que «pone en evidencia las mentiras y los incumplimientos normativos en materia de protección de datos en las encuestas realizadas al colectivo fallero».

«Hay que pasar por una sanción catalogada como muy grave para demostrar una vez más que Fuset siempre hace las cosas al margen de la ley, a pesar de que fue advertido por este grupo municipal en el pleno del mes de junio para que retirara la encuesta por las graves anomalías en el desarrollo y confección de la misma».

En opinión del edil lo peor «ha sido que presentó los datos de la encuesta en rueda de prensa el 1 de agosto cuando desde el 29 de junio era conocedor de la visita de la Agencia a las dependencias de la concejalía y fechas anteriores de la creación del expediente de la investigación abierta por la Agencia de Protección de Datos. Ni siquiera en esos momentos fue capaz de respetar a un organismo que le estaba diciendo que incumplía derechos fundamentales de los falleros encuestados. Si tuviera vergüenza debería dimitir ya de una vez y dejar de cometer ilegalidades».

Jesús Hernández, representante de la Interagrupación de Fallas, comentó en la presentación de los resultados que «la encuesta no nos representa. Ya lo dijimos en su día: para nosotros, no existe y no la vamos a tener en cuenta porque está mal planteada». Los resultados de la encuesta dieron como resultado que la mayor preocupación de los falleros es la convivencia con los vecinos, por lo que Herández se reunió esta misma semana con la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta. Una de las conclusiones del encuentro fue la necesidad de que en Fallas queden libres todos los accesos a los centros de salud, como una de las necesidades planteadas. Broseta trasladó a Hernández el completo apoyo de la entidad vecinal a la fiesta fallera por su importancia para la dinamización económico y social de la ciudad.