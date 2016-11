Ribó colgará otra vez una pancarta de la II República pese a la falta de consenso

El balcón del Ayuntamiento volverá a exhibir una pancarta conmemorativa del 80 aniversario de Valencia como capital de la II República, como ocurrió el pasado abril y pese al rechazo de la oposición municipal, indicó ayer el portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó. La efeméride se conmemora el próximo lunes.

El 14 de abril, la fachada del Consistorio exhibió la citada pancarta, con un diseño formado por la Senyera y la enseña republicana. La Delegación del Gobierno envió un requerimiento para su retirada, al indicar que en los en los edificios públicos sólo pueden exhibirse banderas oficiales, al margen de que «sea en mástil, en la fachada o en cualquier otro lugar».

La advertencia no surtió efecto, al indicar el gobierno municipal que la normativa aludida se refiere a banderas y no a pancartas. Este año, no ha trascendido todavía el diseño que tendrá, aunque sí que la conmemoración se debe a la capitalidad de Valencia durante la contienda.

Monzó conoció la decisión del alcalde Ribó después de una sesión extraordinaria de la junta de portavoces celebrada ayer. El primer edil presentará también la próxima semana uno de los tres volúmenes editados por el Consistorio con un trabajo del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de València.

Como informó LAS PROVINCIAS, la concejalía de Cultura editará un total de cuatro libros, la citada trilogía y uno de fotografías de la época. La delegada Glòria Tello destacó la difusión de aspectos de la educación, costumbres sociales y el arte de la época en el cap i casal.

El portavoz del PP explicó que la ciudad «tiene otras prioridades a las que atender antes que abrir debates estériles que además pueden generar división entre los valencianos». Recordó que en el pleno celebrado en abril se aprobó por unanimidad, y como consecuencia de una moción presentada por la oposición, que el Ayuntamiento «elaboraría un reglamento para regular la colocación de banderas y pancartas en los edificios municipales».

Esto no se ha producido pese al tiempo transcurrido, reiteró el portavoz. Hasta que estuviera en vigor este reglamento, apuntó, «se decidió que no se colocaría ninguna bandera o pancarta si no había conformidad de todos los grupos políticos».

Sin embargo, señaló que el alcalde «nos ha trasladado a los portavoces que a partir de ahora, y hasta que el reglamento se desarrolle, el consenso no será el que decida qué pancartas se colocan en el balcón».

El edil popular añadió que el alcalde «no nos ha dicho cuál será el criterio para aprobar las pancartas, y nos tememos que va a primar en muchos casos su ideología frente a los mensajes institucionales». En los meses transcurridos desde el acuerdo de abril, no se ha generado ningún otro conflicto, debido a que la práctica totalidad de las pancartas se han referido a mensajes solidarios o reivindicativos.

La búsqueda de un consenso, comentó Monzó, tenía como objetivo «evitar un uso indiscriminado e indebido de los edificios municipales», como sucedió en abril cuando con motivo también de la celebración de Valencia como capital de la República, «se colocó una pancarta en la que se exhibían símbolos y banderas que no son constitucionales».

El alcalde Ribó participó en un acto reivindicativo de la III República, aunque en su discurso no pidió la abolición de la Monarquía en España. Sí que se postuló como republicano en su intervención.

El portavoz popular le pidió que desarrolle el reglamento acordado en el pleno «para evitar polémicas y usos indebidos», al tiempo que insistió en demandarle que se vuelque en atender los problemas reales de los valencianos y deje de «abrir enfrentamientos inútiles que, afortunadamente, la sociedad española ya ha superado».

El 80 aniversario de la capitalidad de la II República ha sido también motivo de actividades por parte de otras instituciones. El pasado 20 de octubre, la Universitat de València abrió su curso académico con un concierto en el Palau de la Música, donde asistió Ribó, donde el programa estaba formado entre otras piezas por algunas del llamado 'Grupo de los jóvenes', músicos significados por su apoyo al régimen republicano. Antes, el día anterior una mesa redonda disertó sobre la importancia de esta época en el plano cultural.

Durante el mes de diciembre, el teatro también se sumará a este aniversario con el estreno de una obra, 'La guerra civil europea', interpretada por Escena Erasmus y dirigida por el dramaturgo Antoni Tordera, según informó la Universitat. La obra se representará entre los días 12 y 16 en la Matilde Salvador de La Nau, sala que también acogerá otros dos montajes dentro de este programa conmemorativo de la capitalidad republicana.

En el caso del Consistorio, a la publicación de los cuatro libros citados se sumará el próximo año la apertura al público de dos de los refugios más representativos de la ciudad, el situado en el propio Ayuntamiento y otro en la calle Serranos. En ambos casos, la voluntad de la concejal de Cultura, Glòria Tello, es que sirvan como recuerdo de aquella época con paneles explicativos y la puesta en valor de su arquitectura.

La junta de portavoces sirvió también para consensuar dos declaraciones institucionales que se leerán en la próxima sesión plenaria. Una se refiere a la petición al Gobierno y a la Generalitat de más inversiones para la ciudad, una iniciativa que se paralizó el pasado octubre debido al desacuerdo del PP sobre la redacción del texto.