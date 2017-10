Gandia y Oliva fusionarán su programación de ópera para evitar perder espectadores Fachada principal de edificio del Teatre Serrano que se encuentra ubicado en el paseo Germanías de Gandia. / leyla gallego El cine Olimpia fue la primera sala que arriesgó y desde hace cinco años reproduce actuaciones en directo desde los grandes liceos del mundo LEYLA GALLEGO GANDIA. Martes, 31 octubre 2017, 00:35

Dos de los teatros más importantes de la Safor han anunciado el inicio de conversaciones entre sus responsables con el fin de llegar a un pacto acerca de sus respectivas programaciones digitales. Como adelantó LAS PROVINCIAS hace unos días, el nuevo gestor del Teatre Serrano de Gandia (el ayuntamiento) prevé retransmitir óperas y conciertos que se estén representando en los escenarios más prestigiosos del mundo.

El cine Olimpia de Oliva fue una de las salas pioneras en la proyección en directo de obras desde otras ciudades. Hace más de cinco años que la empresa Drive in, gestora de la sala municipal, puso en marcha la iniciativa que con los años ha conseguido sumar un gran número de adeptos.

El perfil del espectador que acude a este tipo de actuaciones en el Olimpia suele ser muy específico: hombres y mujeres de mediana o avanzada edad, con cierto nivel cultural, vecinos de la zona y en muchas ocasiones, residentes llegados de otros países europeos como Alemania o Inglaterra, que pasan sus vacaciones en la comarca de la Safor y en la Marina. Se trata de un público muy concreto que será difícil que pueda llenar los dos recintos, situación de la que ambas gerencias son conscientes.

El concejal de Cultura de Gandia, Joan Muñoz, comentó que se encuentran a la espera de los últimos detalles imprescindibles ante la próxima apertura de la sala bajo la gestión municipal. «Una vez todo esté en marcha me reuniré con el gerente del Olimpia para llegar a algún tipo de acuerdo. Está claro que los vecinos de Gandia que hasta ahora se desplazaban a Oliva para asistir a este tipo de representaciones ya no lo harán. Pero no queremos hacernos la competencia, sino sumar», apuntó el edil.

Muñoz aseguró que el objetivo de estas conversaciones será que el espectador no tenga que decidir a qué liceo acudir, sino que pueda tener el privilegio de poder disfrutar de representaciones distintas en cada uno de los escenarios de las dos ciudades.

Buscar consenso

Por su parte, el director general de Drive in, Carles Miralles, anunció que a pesar de no haber mantenido ninguna conversación al respecto, está dispuesto reunirse con Muñoz para alcanzar un acuerdo. En palabras del mismo director, «lo más imperante para nosotros son nuestros espectadores, nuestro trabajo es llegar al público a través de las obras». Miralles comentó que por el momento «no hay nada claro», pero aseguró que una vez sepan cómo van a trabajar desde el Serrano «decidiremos qué podemos hacer de forma conjunta».

Según afirmó el director de Drive in, muchos de los clientes habituales del Olimpia son vecinos de Gandia, y por tanto, si no se llega a un consenso, la iniciativa de la Ciudad Ducal podría suponer una pérdida económica y de espectadores para Oliva.

Miralles quiso recordar que la sala que regenta su empresa fue la primera de la Comunitat en arriesgarse con una iniciativa tan innovadora como la de proyectar óperas internacionales. «El tipo de público que viene a disfrutar de nuestras retransmisiones quiere una oferta cultural de calidad y es lo que nosotros ofrecemos», concluyó.

Ambos liceos son de propiedad de municipal, y por tanto, los precios deben ajustarse al bolsillos de los contribuyentes locales. El precio de las entradas para acudir a cualquiera de las representaciones que alberga el Olimpia o de las que acogerá el Serrano , oscila entre los 8 y 10 euros siendo la más económica la tarifa reducida.

A raíz de la publicación en este periódico en la que Muñoz narró sus planes a corto plazo para el Serrano, algunos vecinos amantes de la ópera y el ballet, ya se han pronunciado acerca de una colaboración entre ambos consistorios para poder disfrutar de una oferta más amplia de este tipo de espectáculos y no tener que desplazarse hasta otras ciudades para acudir a este tipo de actuaciones.