Cotino niega que favoreciese a ninguna empresa de su familia

El expresidente Francisco Camps no fue el único que compareció ayer en Les Corts. Juan Cotino, exvicepresidente del Consell, afirmó en su intervención en la comisión de investigación sobre las plazas de residencias que «nunca» facilitó ni favorecido con sus decisiones a ninguna empresa, ni de su familia «ni de nadie». «Todo lo que he hecho en todas las administraciones en las que he estado lo he hecho de acuerdo con la ley», aseguró el también ex director general de la Policía, quien agregó que cuando accedió al cargo público vendió sus acciones del grupo Sedesa y pidió a su familia que no se presentaran a ningún tipo de adjudicación donde él tuviera responsabilidad. El que fuera conseller de Bienestar Social recalcó que todas sus actuaciones contaron con los informes técnicos que las avalaban.