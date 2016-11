Rivera descarta entrar en un Gobierno del PP si sigue Rajoy

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que su partido no entrará en el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, posibilidad que él rechazó desde el "primer día" por el "continuismo" de los populares y de su líder, y ve un "espacio común" con PP y PSOE para abordar las reformas estructurales.

En declaraciones a TV3, el presidente de Ciudadanos ha insistido en que el papel de su partido será el de una oposición "responsable" y "constructiva", ya que el acuerdo de investidura con el PP fue a "cambio de reformas y no de sillas".

Rivera, además, ha recalcado que declinó formar parte del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy desde el "primer día" debido al "continuismo" del PP, que "no quiso renovarse" ante los casos de corrupción, y de su líder, que "no representa la regeneración" que requiere, a su juicio, ese partido.

En este sentido, y preguntado si Ciudadanos podría formar parte del Gobierno entrada la legislatura, Rivera ha dicho categórico: "Si no hay renovación, no. Si seguimos con el mismo presidente, no".

Espacio común con PP y PSOE

Por otro lado, ha apreciado un "espacio común" entre el PP, el PSOE y Ciudadanos para abordar las reformas estructurales de España frente a los "parches temporales" que ha acometido, en su opinión, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tras recordar que cien de las medidas acordadas con los populares formaban parte del pacto con los socialistas.

El líder de la formación naranja ha reclamado del nuevo Ejecutivo que sea "dialogante", "esté a la altura" y un "giro de 180 grados" para acometer las reformas.