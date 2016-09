Sánchez defiende las primarias ante el debate interno: «El PSOE debe tener una única voz»

No se si el PSOE sobrevivirá a Pedro Sanchez. Lo ha dejado tocado y casi hundido.

Aquí nadie se acuerda ya que bajo gobiernos socialistas se desmantelaron las siderurgias, se ahogó a los agricultores españoles con medidas dantescas, se entró en la OTAN, etc, etc.

Para mi el PSOE es un partido que cuando tuvo el poder no supo convencer a los españoles de que eran los mejores porque los numeros, los casos de corrupción, las peleas internas todo ello ha llevado a Pedro a ir de candidato del todo y la nada.





A mi me parece en ese sentido un lider solitario que hace su batalla por su cuenta porque cuando pudo no supo tomar alianzas porque su partido realmente no quiere alianzas con Podemos.





Las alianzas con ciudadanos no han servido de nada el su planteamiento choca frontalmente con el de Rajoy.





A mi me da que se Abstiene o vamos a unas 3ª





Razones tiene en algunas cuestiones en otras pues la verdad que lo tiene complicado pero no solo pedro yo creo que Felipe dejo una herencia muy mala para los socialistas en muchos sentidos y los siguientes lideres no lo han resuelto ahora lo estan pagando caro.





Suerte Pedro pero el reloj no para al final serás dueño de tus palabras pero también de tus actos.