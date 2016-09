¿Verdad Sr. Sanchez que los votantes españolitos de a pie, le importamos una m.? Pero no se preocupe, las próximas elecciones aún perderá ud. por más diferencia, y ya que no tiene la dignidad y el valor de dimitir, su partido, si no peca de cobarde, debiera echarle a ud. sin contemplaciones. Y no se confunda ud., Rajoy ha ganado 3 elecciones seguidas y ganará unas 4as. con más ventaja aún. La realidad es tozuda ¿eh?. Y no me venga con lo de la corrupción y demás, pues "su PSOE" no está muy limpio que digamos. No queremos permitirle a ud. y a su partido que nos arruine por 3ª vez.