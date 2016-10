Cuatro mujeres denuncian que Trump se sobrepasó con ellas

Cuatro mujeres han denunciado que el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se sobrepasó con ellas. Dos de ellas lo han hecho en el diario The New York Times, narrando la situación vivida en un avión hace tres décadas y en un ascensor en 2005, respectivamente.

Jessica Leeds, que ahora tiene 74 años, explicó al diario neoyorquino que el empresario, sentado en primera clase junto a ella en un vuelo a Nueva York, le tocó los pechos e intento meter su mano debajo de la falda apenas unos minutos después del despegue y sin que se hubieran conocido antes. "Era como un pulpo", explicó la mujer, que salió corriendo para sentarse en las últimas filas el resto del vuelo.

"Fue una agresión", apuntó Leeds al diario, que explica que la víctima no denunció los hechos al personal del avión porque "en esa época las mujeres de negocios a menudo tenían que soportar esos comportamientos de sus compañeros varones".

El segundo testimonio es el de la joven Rachel Crooks y se refiere a hechos supuestamente ocurridos en el ascensor de la Trump Tower de Manhattan en 2005.

Crooks explicó al diario que se presentó al magnate al coincidir en el ascensor y dado que su empresa hacía negocios con él, y que la respuesta de Trump fue besarla en la boca. "Me besó directamente en la boca", cuenta al diario la mujer, que explicó que no fue un accidente sino una violación, según relata el periódico. "Fue muy inapropiado (...) Estaba tan cabreada de que él pensara que yo era tan insignificante como para poder hacerme eso", dijo Crooks. Tras ese episodio, la joven volvió a su mesa y llamó a su hermana, Brianne Webb, en Ohio, para contarle lo que acababa de suceder.

Este segundo episodio habría ocurrido en 2005, el mismo año en el que se grabó el vídeo que ha causado un terremoto en la campaña del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, en el que vierte expresiones groseras y lascivas sobre su relación con las mujeres.

Tras publicarse los testimonios de estas dos mujeres, la campaña de Trump ha respondido calificando estas afirmaciones de "ficción". "El artículo entero es una ficción", ha señalado Jason Miller, asesor de comunicación de la campaña del neoyorquino. "Lanzar una difamación coordinada y completamente falsa contra el señor Trump en una cuestión como esta es peligros para el 'New York Times'", ha continuado en un comunicado difundido desde su página web.

Tocamientos "inapropiados"

Poco después, una tercera mujer, Mindy McGillivray, ha denunciado haber sido víctima de los tocamientos "inapropiados" de los que otras dos mujeres han acusado al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. En esta ocasión se trata de una mujer de Palm Beach, en el estado de Florida, a donde llegará el magnate este jueves para celebrar un mitin de campaña desde las 9.00 horas (hora local).

Al igual que ocurrió con las otras dos mujeres que han denunciado públicamente a Trump por acoso, McGillivray decidió compartir su historia públicamente -tras cerca de diez años- al escuchar al magnate durante el segundo debate presidencial, cuando se disculpó por sus comentarios sobre besar y tocar a mujeres simplemente por el hecho de ser "una estrella" y aseguró que se trataba de "comentarios de vestuario".

El caso de McGillivray, de 36 años, se remonta a 13 años atrás, cuando durante un concierto de Ray Charles se cruzó con Trump y Melania, con quien todavía no se había casado. Al pasar a su lado, explica al diario local 'Palm Beach Post', notó un golpe en el trasero. En un inicio creyó que había sido la funda de la cámara de su acompañante, pero al girarse, se topó con la mirada del magnate multimillonario. "¡Donald acaba de tocarme el culo!", le contó a su compañero.

"Y bien, ¿voy a decir algo y montarle una escena, o no voy a hacer nada?", asegura McGillivray que pensó tras el encontronazo con el republicano. "Elegí no hacer nada", explica. Su acompañante, fotógrafo profesional, ha explicado que no fue testigo del momento del que McGillivray habla, pero ha asegurado que nunca ha tenido ninguna razón para no creer a su compañera.

McGillivray, que ha rechazado la posibilidad de que fuera un choque accidental, ha explicado que dos años antes se encontró con Trump en una fiesta de Nochevieja cuando ella se dirigía al servicio. "Me agarró antes de que llegara a la escaleras. 'Preciosa noche, ¿no?'", ha recordado, imitando el sonido de su voz. "Tenía un tono desenvuelto, totalmente de flirteo", ha asegurado.

Acoso durante una entrevista

Por su parte, la periodista de la revista People Natasha Stoynoff ha denunciado hoy que Trump abusó de ella en 2005, durante una entrevista que le hizo al magnate y a su esposa, Melania, entonces embarazada.

En diciembre de 2005, según el relato de Stoynoff, la periodista, que normalmente estaba encargada de la cobertura de Trump, viajó a Palm Beach (Florida) para entrevistar a la pareja con motivo de su primer aniversario de boda. La cita fue en el hotel Mar-a-Lago (propiedad de Trump), donde empezaron con una sesión de fotografías mientras ellos le contaban "lo felices que habían sido durante su primer año de matrimonio".

"Cuando nos tomamos un descanso para que la muy embarazada Melania subiera al piso de arriba y se cambiara de ropa para más fotos, Donald quiso mostrarme la mansión. Había una habitación 'tremenda', él dijo, que yo tenía que ver", explicó Stoynoff. "Entramos solos a la habitación, y Trump cerró la puerta (...) Me giré, y en segundos, él me empujó contra la pared, y metió su lengua hasta mi garganta", añadió la periodista, que dijo que Trump estaba "gordo" y que no pudo hacer nada para frenarle.

Al cabo de un minuto, narra Stoynoff, el mayordomo interrumpió para avisarles de que Melania estaba casi lista para seguir con la entrevista. Antes de que llegase Melania, sin embargo, Trump tuvo tiempo de seguir acosándola: "Tu sabes que vamos a tener una aventura, ¿verdad? (...) Vamos a tener una aventura, te lo digo", le espetó el magnate a Stoynoff."En ese preciso momento entró Melania. En ese instante Donald volvió a modo marido cariñoso, como si nada hubiese sucedido", dijo Stoynoff, que prosiguió con la entrevista y después regresó a su hotel, aunque su calvario no terminó ahí.

Al día siguiente tenía una cita con un masajista en el spa del Mar-a-Lago, a la que llegó media hora tarde. El masajista le explicó que Trump la había esperado durante 15 minutos en el interior de la sala de masajes y al ver que no llegaba optó por irse a una reunión. "Me acosté en la camilla, pero mis ojos estaban puestos en el pomo de la puerta todo el tiempo. 'Aparecerá y éste chico le dejará entrar conmigo medio desnuda'. Corté la sesión, me vestí y fui para el aeropuerto", relató.

Aunque le explicó lo sucedido a un colega, además de a algunos amigos y familiares, Stoynoff decidió mantenerlo en silencio porque estaba "avergonzada" y "temerosa" de lo que Trump le pudiese hacer.