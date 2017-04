En directo, Federer-Nadal

Dice Rafa Nadal que «no quedan muchas finales con Federer» y es que esa es la realidad. El tiempo no pasa en balde y mientras que el balear ya supera la treintena, el suizo carga con casi 36 primaveras a sus espaldas. En estos días, cualquier aficionado al tenis vive con el miedo permanente a que cada enfrentamiento Federer-Nadal -este domingo se enfrentan en la final de Miami- sea el último. Miedo a que el suizo decida decir adiós a este deporte, miedo a que las rodillas de Nadal no aguanten o miedo, simplemente, a que el tenis decida no volver a emparejarlos en el cuadro de un torneo.

Pero esto no siempre fue así. Hubo un tiempo que fueron jóvenes, y ambos formaron una rivalidad que será imposible de igualar. Era 3 de abril de 2005 en Cayo Vizcaíno cuando el entonces número 31 del mundo, Rafa Nadal, se enfrentó en la final del Masters de Miami al flamante poseedor del trono ATP, Roger Federer, quien para entonces ya acumulaba 61 semanas al frente del ranking. Nadal vestía aún con camiseta sin mangas y pantalón por debajo de la rodilla, mientras que Federer lució un ‘look’ más clásico, pero ambos mostraban una melena al viento, que, con el paso del tiempo, en mayor o menor medida ha desaparecido.

En lo deportivo, Rafa Nadal ya dejaba su seña de identidad desde el primer juego, con ‘passing shots’ que anulaban las subidas a la red del suizo. El balear llegó a disponer de 6-2, 7-6 y 4-1 a favor -por entonces las finales de Masters Series, actual Masters 1.000, se disputaban a cinco sets-, pero a sus 18 años, aún no contaba con la experiencia necesaria para cerrar esas batallas y acabó derrotado en cinco mangas. Su siguiente enfrentamiento sería en Roland Garros unos meses después, y marcaría el camino histórico de Nadal sobre la tierra parisina.

Desde aquella final en Miami han llovido 129 títulos en total -66 para Nadal y 63 para Federer-, han reinado en el ranking ATP por 382 semanas -241 para el suizo y 141 para el manacorense-, y han conquistado 28 títulos de ‘Grand Slam’ (14 para cada uno). Doce años en los que se ha descubierto al mejor tenista de la historia (Federer) y al mejor tenista de la historia de España (Nadal). Doce años que, casualidad o no, es el mismo tiempo que pasó entre la primera y la última final de otra de las grandes rivalidades de la historia del tenis. La que unió a André Agassi y Pete Sampras y que comenzó en el Abierto de Estados Unidos en 1990, y acabó, también en Nueva York, en 2002, tan sólo unos meses antes de que Pete ‘Pistol’ colgase la raqueta.

Este domingo, a partir de las 19:00 horas, en el que será su 37º cara a cara, la rivalidad deja paso a la nostalgia, la misma que les recuerda a ambos que ya lo han ganado todo, y que provoca que cada Federer-Nadal sea un regalo que hay que disfrutar sin el miedo a que no vuelva a ocurrir.