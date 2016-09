España se juega en la India el regreso al Grupo Mundial

Dos años sin pisar el Grupo Mundial son muchos para un equipo que ha ganado en cinco ocasiones la Copa Davis. Mucho ha llovido ya desde el último partido de España en la élite. Aquel fin de semana de septiembre de 2014, en Fráncfort, comenzaba un viaje por el desierto para uno de los mejores equipos de los últimos 15 años, período en el que España ha conquistado sus cinco Copa Davis.

Para España no estar en el grupo de los dieciséis mejores conjuntos del mundo supone una decepción enorme. Un país que acumula once jugadores dentro del ‘top cien’ podría estar peleando por la ensaladera año tras año. No obstante, la falta de jugadores importantes en los momentos clave, las desavenencias con la federación y algunas derrotas sorprendentes ante países en principio inferiores, han provocado que dos años después de Alemania, España viaje a la India para recuperar el orgullo perdido.

Esta vez no habrá excusas. España está en Nueva Delhi con todo. Rafa Nadal, David Ferrer, Feliciano López y Marc López forman el equipo español. Un cuarteto de lujo que, como afirma Conchita Martínez, la capitana, «está comprometido con la causa».

De este modo, a la India volverán dos pesos pesados del tenis español. Rafa Nadal disputa una eliminatoria un año después, tras la victoria conseguida contra Dinamarca. Mismo caso que David Ferrer, también presente en la victoria por 5-0 en tierras danesas. La vuelta al equipo español del alicantino es importante, ya que solo ha disputado una eliminatoria desde la final que España perdió con la República Checa en 2012. «Estamos felices de representar a nuestro país, siempre que tenemos esa posibilidad. Hay siempre un sentimiento especial» comentó el zurdo de Manacor.

A los dos líderes se les unen Feliciano López y Marc López. Los campeones de Roland Garros serán, a priori, la opción para el punto del dobles. Pese a que Marc consiguió el oro junto a Rafa en Río, la pareja formada por el toledano y el catalán se ha convertido en la mejor baza de España para esta modalidad. Así lo demuestran las recientes semifinales en el Us Open, donde cayeron ante los también españoles Pablo Carreño y García-López.

Más ilusión que nombres

Por su parte, la India acude sin grandes nombres, pero con mucha ilusión. «Siempre pueden pasar cosas especiales», avisa Nadal. El capitán indio, Anand Amritraj, no cuenta con ningún jugador entre los 100 primeros del circuito en su equipo. Saketh Myneni (137 del mundo), Ramkumar Ramanathan (203), Sumit Nagal (380) y Leander Paes, veterano doblista, conforman el equipo asiático. Rohan Bopanna, pareja de Paes en el equipo, no podrá disputar la eliminatoria por lesión, por lo que su lugar lo ocupa Sumit Nagal, de 19 años y campeón del dobles junior en Wimbledon 2015.

Las condiciones climáticas pueden jugar una mala pasada a ambos equipos. El monzón, el calor y la humedad han sido elementos habituales la última semana en Nueva Delhi por lo que pueden afectar al desarrollo de los partidos este fin de semana. El Khanna Tennis Stadium, donde se disputará la eliminatoria, cuenta con superficie dura y al aire libre, por lo que la pista no será tan rápida como en la pasada eliminatoria ante Rumanía.

Si España consigue superar este ‘play off’ de ascenso, el próximo año disputará el Grupo Mundial de Copa Davis. Pese a ello, Conchita llama a la tranquilidad: «Ansiedad no, creo que venimos con muchísima ilusión y ganas de hacerlo bien», declara la capitana.

Con el cambio horario, los partidos podrán seguirse a partir de las 13:30 (hora española) en la jornada del viernes. El sábado el dobles a partir de las 15:30 y la jornada final el domingo a partir de las 13:30.