Nadal asusta en su debut

Si Sansón perdió la fuerza cuando se 'cortó' el pelo, Nadal ha vivido el efecto contrario. Nadal ha dejado atrás la melena que tanto le caracteriza y parece haber recobrado los poderes que le convirtieron en uno de los tenistas más grandes del mundo. Y es que para Nadal las exhibiciones no existen, y el partido contra Berdych contaba como uno más del circuito. Sin florituras, ni guiños a un público que acudió al International Tennis Centre de Abu Dabi para divertirse, Nadal salió a por todas. El manacorense no competía desde hace once semanas, cuando cayó en primera ronda del Masters 1000 de Shanghai ante el serbio Viktor Troicki y las ganas que tenía de volver a una pista de tenis retumbaron en todo el planeta.

Ese tiempo sin competir confluyó en un primer set de ensueño. Sin la presión de la competición, Rafa desplegó un juego lleno de golpes escandalosos, derechas efervescentes y reveses que duelen al contrario como si fuesen derechas. Es un clásico ya decir que el nivel del balear se mide por su derecha, pues contra Berdych, la derecha de Nadal fue un ciclón. Con estas armas, Nadal le impuso un rosco a su rival, con el que tenía una cuenta pendiente desde que en el Abierto de Australia en 2015, Berdych le eliminó, con un 6-0 incluido. Una venganza que Rafa llevaba clavada en su corazón y que, aunque en un escenario menor, consiguió sentenciar.

En el segundo set, Berdych igualó la contienda, no en el marcador, pero sí en el juego, donde le cogió el truco al servicio de Nadal y comenzó a restar con mayor facilidad. De este modo, el partido llegó igualado hasta el 4-4, donde el saque no le funcionó al checo, y tras varios segundos saques, Nadal consiguió romper el servicio de Berdych, aguantar el suyo, y sacar el billete para la siguiente ronda de un torneo que ha ganado en tres ocasiones (en 2010, 2011 y el año pasado).

En semifinales, Rafa se enfrentará al canadiense Milos Raonic, quien accedió a esta ronda sin jugar, por la condición de segundo cabeza de serie del torneo tras Andy Murray. Nadal y Raonic se han enfrentado en siete ocasiones, con seis victorias para el español y una para el canadiense. El último cruce en 2015 en el Masters de Shanghai con victoria para Rafa.

En la otra semifinal, el belga David Goffin, que eliminó en dos sets al francés Jo-Wilfried Tsonga (7-6 (2) y 6-4), se enfrentará al número uno mundial Andy Murray, quien al igual que Raonic, pasó sin jugar la primera ronda por la condición de cabeza de serie.