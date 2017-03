Pedro aceptará cualquier rol

«Aquello está pasado y el pasado, pasado está. Todo el mundo en la vida puede equivocarse. Pedro está en su plenitud y no tengo ninguna duda de que va a sumar y ayudar al equipo», zanja Julen Lopetegui cuando se le pregunta por el asunto. Cuando hizo la prelista de 54 jugadores hace unas semanas incluyó a Pedro Rodríguez, al que desde la Federación se le preguntó si aceptaría cualquier rol en el grupo. Incluso el de ser uno de los dos descartados del próximo viernes en El Molinón.

El canario saluda con cara de ilusión todas las caras que se cruza estos días en la Ciudad del Fútbol. Está contento y no quiere perder mucho tiempo en hablar de lo que sucedió en la Eurocopa, cuando en una entrevista con Ricardo Sierra en Movistar + se quejó por los pocos minutos que tenía en el equipo con Vicente del Bosque.

Por eso, optó por ser el primero en dar rueda de prensa en su regreso a la selección nueve meses después. «Aquello queda atrás y me sirve para aprender. Ahora estoy con mucha ilusión y muchas ganas, asumiendo que hay muchos jugadores para elegir y que es muy complicado estar. Quiero ser uno más, como siempre, y aprovechar la oportunidad», dijo antes de incidir en una idea que ya expresó en Burdeos, en aquella rueda de prensa improvisada antes de medirse a Croacia en la que tampoco se retractó de lo dicho.«Mis declaraciones en la Eurocopa se malinterpretaron», apuntó antes de recordar que «nunca he tenido problemas, pero en todo caso quiero dejarlo todo atrás y pensar sólo en defender este escudo una vez más. Jordi (Alba), Sergio (Busquets), Andrés (Iniesta) y David (Silva) son mis amigos, con los que tengo más trato y estoy feliz y disfrutando con ellos de nuevo», insisió.

Tras un año complicado en el Chelsea, ahora Pedro, que pese a ser un veterano sólo tiene 29 años, reconoce que «esta convocatoria me la tomo como un nuevo reto y una nueva oportunidad. Viendo la idea del nuevo entrenador, estoy contento de estar en la selección, reencontrarme con los compañeros y saludar a gente que quiero. Estoy viviendo un momento muy especial también en mi club y estoy muy feliz. Estoy aquí para trabajar al cien por cien, competir al máximo nivel y para hacer todo lo que Julen (Lopetegui) decida. Confió en aprovechar las oportunidades que me pueda ofrecer. La idea de juego de Julen nos puede venir muy bien», dijo, optimista.

Illarramendi: «Es muy bonito reencontrarme con Julen»

Para Asier Illarramendi, clave en la selección sub-21 que triunfó con Julen Lopetegui, confía en llegar a la absoluta para quedarse. "Para mí ya es una satisfacción estar aquí. Es una oportunidad bonita reencontrarme con Julen Lopetegui y volver a ver a gente de la sub-21 con la que viví una experiencia muy bonita", dijo el mediocentro guipuzcoano.

A pesar de la enorme competencia que exite en el centro del campo español, el jugador de la Real Sociedad asegura que nunca perdió la esperanza de ser llamado para la absoluta. "Este año estamos haciendo mejor las cosas en el club y esto es un premio. Tengo mucha ilusión, muchas ganas e intentaré aportar lo máximo".

¿Recambio de Busquets? "Todavía no he hablado con el míster, pero si me ha traído será por algo. Intentaré aportar lo máximo, aunque cada uno tiene sus características. Creo que estoy haciendo una buena temporada en la Real Sociedad y se me presenta una oportunidad muy bonita", remarcó el exmadridista.

¿Francia?: "Es un gran rival, con grandes jugadores que tienen calidad, físico y un buen trabajo táctico. Pero intentaremos dar lo máximo y ganarles".

Por último, Illarramendi se refirió a dos nombres propios que le han marcado: Xabi Alonso, que ha anunciado su retirada al término de la actual temporada, y Xabi Prieto, que ha renovado un año más con la Real. "Xabi Alonso siempre ha sido mi referencia. Siempre me fijé en él y me ayudó mucho a integrarme en el Real Madrid. Intenté aprender todo lo que puede de él y es una pena para el fútbol que no siga más allá de este verano", dijo Illarra.

"Xabi Prieto nos comunicó el lunes que seguía un año más y estamos contentos. Es una referencia para todos los canteranos y es un jugador muy importante para el equipo. Ojalá el año que viene sea muy bonito", afirmó sobre el gran centrocampista blanquiazul.