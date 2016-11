Aduriz: «Estoy agradecido de volver»

Aritz Aduriz es el más veterano de la selección pero sigue actuando con la misma humildad que un novato fuera del césped. El delantero del Athletic, que acaba de ser padre por segunda vez, es uno de los más observados de la selección. Al igual que en la Eurocopa muchos ojos se centran en él. Tiene a toda Europa asombrada con su espectacular rendimiento más allá de los 30. La pasada campaña fueron sus 36 tantos y los golazos que marcó en la Europa League, torneo en el que esta campaña ha batido un récord histórico al lograr cinco dianas ante el Genk.

Cuando puso un pie en Las Rozas le comunicaron que tenía decenas de solicitudes de entrevistas, pero viendo el poco tiempo y para no ser injusto -en la Eurocopa intentó cumplir de modo personalizado con todos los medios desplazados- optó por atender a todos en rueda de prensa conjunta. Lo hizo junto a su excompañero Juan Mata, con el que forjó una buena relación en su etapa en Valencia. El asturiano acaparó las preguntas, algo que agradece el ‘20’ del Athletic, más incómodo ante las cámaras y micrófonos que frente a cualquier central. Sí que dejó claro que está «encantado y súper agradecido de volver» a ‘La Roja’ con otro seleccionador y reconoció que le pone «contento estar con los mejores para intentar ayudar como siempre».

Junto a 'Matita'

Aduriz entiende que «después de la Eurocopa (a la que llegó tras sumar 36 goles y lograr su segundo ‘Zarra’, galardón que se concede al máximo anotador nacional) haya un cambio, es normal que se vayan haciendo planes de vista a dos años. Es normal que se haga un equipo. Sinceramente ni me lo esperaba ni no me lo esperaba . Yo solo hago mi trabajo lo mejor posible y lo mejor que sé en mi equipo. Y a partir de ahí, no depende de mí», recordó antes de regatear alguna pregunta comprometida sobre Iker Casillas en la que optó por decir: «Coincido completamente con Juan».

Además, el delantero del Athletic quiso alabar el buen ambiente entre los delanteros, que se están jugando un puesto ante Macedonia. En las dos primeras sesiones Lopetegui probó de inicio un equipo formado en 4-3-3 en el que De Gea estaba escoltado por Carvajal, Bartra, Nacho y Monreal en defensa, con Busquets, Koke y Thiago en el medio, con Vitolo y Silva flanqueando al ‘9’, que primero fue Aduriz y después Morata, que lleva 8 goles en 16 partidos con España. «La competencia es buenísima. Para un equipo tener diferentes alternativas es muy positivo. Estamos todos para ayudar a la Selección. Todos estamos para aportar y creo que entre nosotros hay muy bien ambiente para ayudar en todo lo que se requiera. Estoy encantado de poder aportar», señaló.

Wembley, un templo

Por último, ha reconocido que el partido del martes ante Inglaterra en Londres es un choque especial porque «Wembley es un estadio que tenemos pontificado desde aquí. Es un templo en Inglaterra. Poder disfrutar de un partido allí es un autentico lujo, una maravilla que podamos disfrutarlo». Después, de atender a los medios y bromear con ‘Matita’ de lo bien que se expresa ante los medios, se marchó rápido para la residencia de la Ciudad del Fútbol, con ganas de tener noticias de su familia, ya que acaba de ser padre por segunda vez con Ainhoa. Noa llega cuatro años después de su hermana Yara.

Y es que Aduriz ya lo contó a este medio durante la Euro, a él lo que más le gusta del fútbol pasa en el campo. «Me gusta muchísimo el deporte, pero no me gusta nada la parafernalia del fútbol. Todo lo que le rodea no me gusta. Entiendo que es totalmente necesario, pero no me gusta mostrarme. A mí lo que me gusta es ser un chico normal que puede ir a tomar un café a cualquier sitio y estar tranquilo. Me encanta ser uno más, ser un ciudadano más. Pero no es fácil, y más hoy en día. Mediáticamente todo es mucho más grande. Hay redes sociales, el fútbol crece en ese aspecto. Pero no me gusta mucho. A mí lo que me gusta es eso, el verde, entrenar, intentar jugar partidos. ¡Me encanta competir! Es lo que más me gusta, con lo que más disfruto». Y ahí, otro año más, lo está bordando.