En directo, desde el Santiago Bernabéu

El empate de la Liga de Campeones en Alemania dolió al Real Madrid. A un paso de una hazaña para aumentar su pedigrí europeo, Zinédine Zidane sufrió en sus carnes el relámpago de un gol en contra en los últimos minutos, sistema casi patentado por el conjunto blanco. «Empatamos jugando bien y estamos tranquilos. No estamos satisfechos con los empates pero pagará la cuenta el Eibar el fin de semana», avanzó Danilo después de enlazar la igualada de Las Palmas con la del Borussia. «En Dortmund estaba jodido por los jugadores porque con el partido que hicieron merecíamos más en el resultado. No en el juego, porque estaba contento con lo que hicimos defensiva y ofensivamente», reconoció el entrenador en la víspera liguera contra un equipo vasco al que se ha apuntado con el objetivo de aliviar las penas blancas.

El duelo en el Santiago Bernabéu se presenta como el deseo de la goleada local tras tres empates consecutivos (Villarreal, Las Palmas y Borussia de Dortmund). En contra de los blancos se alinean las ausencias por lesión de Luka Modric, Marcelo, Casemiro y Coentrao. Sin embargo, Zidane no lo considera una desventaja y hasta se permitirá guardarse Sergio Ramos, quien no entró en la convocatoria para descansar por la acumulación de partidos. Así, la principal arma del entrenador francés será su habitual trío de ataque, aunque el marsellés no esté muy satisfecho con su famosa pólvora. «Lo que queremos es ganar teniendo ocasiones. Tenemos que ser más eficaces. Nos ha faltado meter un gol más como siempre, porque cuando estás un gol solo arriba faltando minutos te puede pasar lo de Dortmund o Las Palmas. Sabiendo eso hay que cambiar toda la dinámica y estamos en ello», reclamó el preparador.

La cara del día en el Santiago Bernabéu será la de Francisco Alarcón. El habilidoso centrocampista ha regresado a una convocatoria de la selección española y su entrenador ha apostado también por él en la misma semana. «Isco me gusta, ahora está bien. Está entrenando sin molestias, es un jugador importante y mañana (domingo) va a jugar», avanzó Zidane, quien no suele revelar a sus titulares salvo para mensajes públicos. Así, el centrocampista malagueño podría apoyar en el centro del campo a Toni Kroos o a Marco Asensio ante las bajas de Modric y Casemiro.

Además de los deseos de alivio del Real Madrid, en el Eibar se teme el cambio obligado en la defensa por la lesión de Alejandro Gálvez. Iván Ramis y Marcelo Dos Santos son los candidatos a asumir su relevo en una situación clave porque el equipo armero suele tener problemas para lanzar el fuera de juego, la herramienta que se ha mostrado más eficaz para neutralizar a Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. A su favor, los azulgrana tienen una constante: han logrado al menos un gol por partido en lo que va de campaña y el Real Madrid ha encajado cinco goles en sus tres últimos encuentros. La nota exótica la puede poner el japonés Takashi Inui, quien ha regresado a la convocatoria y podría entrar en el equipo titular con Pedro León, el hombre que avisó a Danilo de que no quieren pagar la cuenta de sus últimos empates. Todo dependerá de si José Luis Mendilibar decide reservar algunos futbolistas para centrarse en la siguiente jornada de Primera División, ya que el Atlético Osasuna será su siguiente adversario y apunta a ser un rival clave en la lucha por la permanencia. Igualmente, el Real Madrid tratará de descerrajar una goleada para aliviarse.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Pepe, Nacho, Kroos, Isco, James, Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Eibar: Eibar: Riesgo; Capa, Ramis o Dos Santos, Lejeune, Antonio Luna, Pedro León, Dani García, Escalante o Fran Rico, Bebé, Sergi Enrich o Adrián y Kike García.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16.15.