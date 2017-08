Sagunt a Escena sacia la sed de ópera Jacques Alphonse de Zeegant, Marguerite de Werszowec Rey, Palmo Venneri, Francesc Gamon, Roberto García y Martínez Luciano. / d. t. El montaje, que reunirá el domingo a más de cien intérpretes, llena el vacío lírico dejado en verano por la ausencia de oferta en Les Arts y el Palau de la Música El festival cierra edición con 'La brecha', una obra contemporánea que agota todas las entradas NOELIA CAMACHO VALENCIA. Viernes, 1 septiembre 2017, 00:02

«Una locura creativa». «Un desafío para el festival». El director artístico de Sagunt a Escena, Juan Vicente Martínez Luciano, calificó ayer así a 'La brecha', la ópera que pondrá este domingo el broche final a la 34 edición del certamen. El montaje se estrena mundialmente en el teatro romano de la localidad valenciana. Ha agotado todas las localidades, confirmó ayer el director adjunto de Artes Escénicas del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), Roberto García. La puesta en marcha del espectáculo llegó de la mano de los propios responsables de la cita cultural. Un desafío, dijo Martínez Luciano, que ha tenido que lidiar, incluso, con las inclemencias meteorológicas de los últimos días.

Pero como la lluvia, 'La brecha', basada en el libreto ideado por Marguerite de Werszowec Rey, viene a saciar la sed de ópera en Valencia. No sólo porque haya colgado el cartel de 'sold out', sino porque ocupa el vacío dejado por el Palau de les Arts en lo que se refiere al 'bel canto', ya que el coliseo finiquitó su temporada en y volverá a subir el telón en octubre con las representaciones de 'Madama Butterfly' los días 11, 14, 17, 20 y 22 -dentro de su pretemporada-. Asimismo, otro auditorio que ha congelado la oferta lírica de estos meses ha sido el Palau de la Música. Las vacaciones también llegaron al coliseo. La actividad se retomará a partir del mes que hoy comienza con varios conciertos aunque la Orquesta de Valencia iniciará los conciertos gratuitos el 15 de este mes.

Pero los amantes valencianos de la ópera verán colmadas sus ansias con el estreno mundial del domingo de 'La brecha', un espectáculo que se ha preparado en apenas tres meses. Ha funcionado como un engranaje en el que las partes implicadas se han dejado la piel para poner en marcha el proyecto. Así lo confirmó el director de la Hulencourt Symphony Orquestra & Chori, Palmo Venneri, encargado de tomar la batuta de la música compuesta por Jacques Alphonse de Zeegant. También ha contribuido el directo de escena Paco Azorín, encargado de elaborar una escenografía que, en palabras de Martínez Luciano, va a deparar numerosos sorpresas al espectador. Cabe destacar que en el montaje intervienen acróbatas, lo que invita a pensar que el espectáculo no es una ópera al uso. Es más, como confirmaron sus responsables, la duración de la pieza es de apenas una hora y media. Un tiempo que contrasta con las casi tres horas que se suelen emplear en las representaciones más clásicas. «Estamos ante una ópera contemporánea cuya música puede servir de inspiración para otros autores. Aunque el compositor ha incluido también algunos tintes barrocos y cantos populares», contó Venneri. «La música está al servicio del texto y tiene una estructura horizontal y no vertical como las óperas habituales. Aquí no hay dúos, tríos ni arias. Actúan artistas que sólo cantan un minuto», aseveró De Zeegant.

Retrato de una heroína

'La Brecha' (originalmente 'La Brèche' en francés) cuenta la historia de amor de una heroína llamada Madina y su marido, del que descubre que pertenece a un clan mafioso de donde le quiere salvar, explicó ayer la autora del libreto. «Es la historia del delirio de Madina, una heroína», aseguró De Werszowec Rey, que resaltó, además, que esta mujer muestra su lado más maternal hacia un niño. La ópera encaja, de manera casual, con la temática de esta 34 edición de Sagunt a Escena, que versaba sobre los héroes y los antihéroes. Además, pone sobre el escenario a más de cien intérpretes entre músicos y cantantes. La soprano Veronika Dzhioeva encabeza un reparto en el que hay once personajes. A ellos se suman los integrantes del coro que ha compuesto el director Francesc Gamon. En total, 43 artistas de los que once son cantantes y 32 miembros de la formación vocal. Todos ellos estarán en escena y se sumarán a una orquesta «excepcional» que hará que se alcancen el centenar de intérpretes sobre el Teatro Romano de Sagunto.

«Este festival quiere demostrar que no solo se exhiben textos clásicos. Queremos dar un paso más, pues apostamos por espectáculos que aportan una nueva lectura y perspectiva de las artes escénicas», dijo el director de Sagunt a Escena para justificar que una producción de estas características sea la encargada de poner el broche final al certamen.

Finalmente, el estreno del próximo domingo estará dedicado a la memoria del gestor teatral valenciano José María Morera, fallecido el pasado lunes a los 83 años tras una vida dedicada a las artes escénicas. El recorrido de esta ópera es incierto. Sus responsables, que se han volcado para su inclusión en Sagunt a Escena, confían en que llegue a representarse en otros auditorios como el Teatro de la Moneda de Bélgica.

Valoración positiva

Por otra parte, el director adjunto de Artes Escénica, Roberto García, realizó ayer durante la presentación de 'La brecha' una tímida valoración del desarrollo de Sagunt a Escena. Pese a mostrar que el balance del festival «ha sido el más positivo e histórico de las últimas ediciones», no quiso aventurarse a dar cifras hasta que no finalice la cita escénica. No obstante, se mostró contento de que, junto a 'La brecha', hayan sido ocho los montajes que en este ejercicio han colgado el cartel de no hay entradas.