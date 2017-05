La orquesta de Valencia se vuelve informal en el II Casual Concert&Lounge

El Palau de la Música ofrece este viernes la segunda edición del proyecto Casual Concert & Lounge, un concierto-espectáculo de la Orquesta de Valencia con un carácter diferente, informal, impactante, sin perder la excelencia y calidad del gran repertorio clásico.

La concejala de Cultura y presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha presentado hoy la nueva edición, acompañada por el director del Palau, Vicent Ros, el director musical, Josep Vicent, y el actor Juan Echanove, que protagonizarán el espectáculo. El concierto dará comienzo a las 20:30 horas del viernes 19, y tiene un precio de 10 euros. Gloria Tello ha explicado que este nuevo concierto “se enmarca en la apuesta Palau Obert en la que queremos, con proyectos pioneros, atraer no solo a nuevos públicos, sino también hacer de nuestro Palau un auditorio puntero, referente de calidad, excelencia y también de innovación”.

El II Casual Concert & Lounge será, en palabras de la concejala, un espectáculo “interactivo donde, bajo la dirección de Josep Vicent, se podrá disfrutar también de la presencia del actor Juan Echanove, que aporta, sin duda, una dosis extra de calidad”. Por su parte, Vicent Ros ha asegurado que el proyecto “refuerza nuestra voluntad de invertir y apostar por nuevos formatos atractivos junto a nuestros conciertos de abono, para que vengan y disfruten todas y todos”. “Queremos romper con los estereotipos de la música clásica, y para ello es necesario innovar y arriesgar”.

En la primera parte del concierto se interpretará la Obertura festiva de Dmitri Shostakóvich, y Hamlet, drama sinfónico sobre la música incidental del maestro ruso, al que pondrá voz el actor Juan Echanove. El director, Josep Vicent, ha explicado que “la obra Hamlet que se escuchará no existe, porque Juan Echanove y yo hemos creado el proyecto teatral sobre la maravillosa música incidental que Shostakóvich escribió”. Por su parte, el actor ha explicado que cuando decidieron hacer Hamlet “pensamos que las partituras que no existen son las más apasionantes porque se van creando con pasión, y es por ello que nunca tiré esta partitura, porque sabía que la volveríamos a hacer”. Echanove ha manifestado también su satisfacción por “trabajar con una de las mejores orquestas que he podido oír en mi vida”.

En la segunda parte se podrá escuchar el estreno en España y versión definitiva de la espectacular puesta en escena de La consagración de la primavera de Ígor Stravinski, con proyección e ilustraciones de cómic del dibujante Sagar Forniés. Contará con una iluminación especial y, de nuevo, la interacción del director con el público. En este sentido, Josep Vicent ha dicho que “Sagar ha construido una película con imágenes de cómic, y ha plasmado a la perfección la idea del renacimiento de la naturaleza”.

La parte clásica cuenta con realización audiovisual con dos cámaras, para seguir de cerca los detalles del concierto. Después de este concierto, el público podrá permanecer en el Hall de los Naranjos, donde habrá música ambiente, y podrá charlar con los músicos para intercambiar impresiones.