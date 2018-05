Concursos en la ópera, fórmula sin tradición El exterior del Palau de les Arts. / manuel molines El coliseo valenciano se suma a la convocatoria abierta que sólo han aplicado el Liceu de Barcelona y el teatro de la Zarzuela de Madrid Cultura apuesta para cubrir la dirección artística del Palau de les Arts por un proceso inusual en España C. VELASCO VALENCIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:42

Los grandes teatros de la lírica tienen especificaciones propias que no comparten con el resto de auditorios. Los melómanos conforman un público complicado y con infinitos matices, como la ópera misma. No es fácil convencer y engañar a los fieles de la lírica, quienes poseen criterios muy definidos sobre maestros, tenores, sopranos y, cómo no, directores artísticos. Antes de que el Palau de les Arts abriera sus puertas en octubre de 2005, Helga Schmidt suponía un aval de máxima calidad lírica para el público. Recaló en Valencia avalada por su trayectoria internacional en los principales teatros del mundo. Davide Livermore vino a Les Arts por la intendente austriaca y la relevó con una experencia forjada tras años como director de escena, una labor que continúa desempeñando en los grandes teatros de todo el mundo.

Cultura no designará al nuevo titular directamente, como sucede en la mayoría de coliseos de todo el mundo. El departamento de Vicent Marzà ha optado por lanzar una convocatoria abierta para cubrir la dirección artística. La fórmula del concurso no tiene tradición en Europa ni tampoco en España, algo que difiere, por ejemplo, en los museos, donde los procedimientos públicos son más frecuentes.

De los grandes teatros del país sólo dos, el Liceu de Barcelona y la Zarzuela de Madrid, se decantaron por un proceso abierto. A esta senda se suma ahora Les Arts, cuyo renovado patronato aprobó el lunes las bases para elegir a la persona que ocupe la dirección artística. La cuenta atrás para seleccionar al responsable comenzará cuando el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publique la convocatoria. A partir de aquí, los candidatos dispondrán de 30 días naturales para presentar su proyecto artístico para el Palau. La comisión evaluadora, por su parte, dispondrá de otros 20 días para decidir la persona adecuada. A final de julio, el sustituto de Livermore debe estar elegido.

El Ministerio participó en la elección artística en el Liceu y la Zarzuela. No lo hará en Les Arts

Les Arts recurre a un jurado participado por expertos, sociedad civil y administración, en aplicación del Código de Buenas Prácticas de la Conselleria de Cultura. El Liceu y la Zarzuela no se decantaron por esta fórmula. En 2014 la comisión ejecutiva del Liceu, en la que participan todas las instituciones públicas, la eligió a Christina Scheppelmann, que participará en la elección del sucesor de Livermore, como directora artística. En el nombramiento de David Bianco como director de la Zarzuela de Madrid en 2015, como en el Liceu, participó el Ministerio de Cultura.

En la comisión evaluadora de Les Arts no figura ningún miembro del Gobierno de España, que también se ha ausentado del patronato. El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo está presente en los órganos de gestión del Liceu, de la Zarzuela y también del Real. El auditorio valenciano, como dijo Marzà, ha reservado dos plazas para el Ministerio. El Gobierno sí estuvo entre los miembros del jurado del concurso internacional que se creó para elegir al director del IVAM, concretamente participó el entonces Subdirector General de Museos Estatales del Ministerio.

Si el Gobierno hubiera aceptado sumarse en el patronato de Les Arts, dicen desde la Conselleria, lo lógico hubiera sido que el Ministerio hubiera propuesto nombres para la cuota de representantes institucionales de la comisión evaluadora. No fue el caso.