Consell y Ayuntamiento se desentienden del estado de las plazas para refugiados

valencia. Un día después de conocerse que el Gobierno central ha rechazado más de un millar de plazas de acogida para refugiados ofrecidas por la Generalitat al considerar que no son adecuadas para vivir, tanto el Consell como el Ayuntamiento de Valencia han criticado «la falta de colaboración y de lealtad institucional» así como «la opacidad» del Ejecutivo de Rajoy.

Así, fuentes de la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra calificaron el escrito dirigido a un senador de Compromís como «excusas para frenar la llegada de personas refugiadas», ya que el ofrecimiento de la Comunitat -incluido un barco como medio de transporte- se realizó hace más de un año sin que haya habido respuesta por parte del Gobierno.

Sobre el estado de los lugares de alojamiento ofrecidos, Consell y Consistorio se pasaron la pelota entre ambos. El primero, a través de la Conselleria de Igualdad, aseguró que se pusieron a disposición del Estado recursos públicos y aquellos ofrecidos por los ayuntamientos, a quienes atribuyó la tarea de supervisar sus condiciones. Fuentes de este departamento recordaron que se habilitó una partida de 600.000 euros para, por ejemplo, los arreglos de las viviendas.

Mientras, desde el Consistorio valenciano, el concejal de Cooperación al desarrollo, Roberto Jaramillo, puntualizó que el Ayuntamiento no ofreció ningún recurso municipal, como albergues, al no disponer de ellos y trasladó al Consell aquellos inmuebles puestos a disposición por particulares a través de la web municipal creada para ello. «Eliminamos las habitaciones en viviendas porque entendíamos que no reúnen los requisitos necesarios para la acogida y los incluidos tenían el matiz de que debían ser revisados por los técnicos municipales si finalmente eran utilizados».

Sin protocolo

Sobre el informe elaborado por el Gobierno central, Jaramillo lamentó no disponer «de información oficial todavía» y rechazó las críticas sobre espacios municipales «ya que no incluimos ninguno, y menos en malas condiciones. No sabemos a qué se refiere el Estado».

Desde el departamento de Oltra también se criticó que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social -que tiene las competencias en inmigración- no haya elaborado todavía un protocolo dirigido a las comunidades autónomas «para armonizar la cesión de espacios habitacionales» que permita, por ejemplo, conocer las infraestructuras necesarias para la acogida de refugiados, ya que el escrito estatal también ha rechazado plazas del Consell por estar alejadas de colegios o centros de salud.