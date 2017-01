El 'Círculo del Agua' defiende que el caudal del Tajo al Segura garantiza el bienestar

Emplear el debate científico para seguir defendiendo el Trasvase Tajo-Segura como garantía del bienestar de toda la población de la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería. Es el objetivo del 'Círculo del Agua' que constituyeron ayer las Mesas del Agua de la Región y Almería y el Foro Pro Agua de Alicante. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, señaló que mantendrán a partir de esta semana reuniones con sectores de la sociedad civil, como vecinos, amas de casa, padres de alumnos, que no están vinculados directamente con los beneficios del trasvase para sumarlos a esta iniciativa. «Se trata de generar una onda expansiva para unir a toda la sociedad, incluyendo a los partidos políticos, para que comprendan que el bienestar de esta zona de España depende del Trasvase y de la solución del déficit hídrico de la cuenca».

Además, el 'Círculo del Agua' nace con la vocación de promover soluciones integrales, sostenibles y justas sobre la calidad y cantidad del agua en España, incluyendo los recursos no convencionales, como la reutilización y la desalinización. Lucas Jiménez defendió un debate «sosegado y científico» sobre el trasvase alejado de la «visceralidad». También adelantó que en un mes concluirá el estudio que han encargado para determinar las opciones técnicas que permitan acabar con el déficit del Segura. Convencido de que el «debate ético» está de parte del Levante porque los trasvases no afectan ambientalmente a las cuencas cedentes, el presidente del SCRATS es consciente de que la «inercia no es buena», pero ha enmarcado la creación del 'Círculo del Agua' en la necesidad de «parar cuanto antes» las posturas antitrasvasistas. Otros fines de este foro, al que han invitado a sumarse a todas las universidades de las tres provincias, serán fomentar la investigación e incorporar las nuevas tecnologías para conseguir un uso más eficiente y productivo del agua. , el 'Círculo del Agua' nace con la vocación de «promover soluciones integrales, sostenibles y justas».